تحرير سعر الأسمدة يثير الجدل.. وبرلماني: يقضي على السوق السوداء وسيتم الدعم النقدي.. ونواب: يزيد من معاناة الفلاح والمقابل المالي لن يساعد بشيء

محمد تمراز:

تحرير سعر الأسمدة يزيد من معاناة الفلاح وليس تخفيفها

حسن السيد:

الدعم النقدي للفلاح لن يساوي قيمة الأسمدة التي يحتاجها

رائف تمراز: