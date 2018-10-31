تحرير سعر الأسمدة يثير الجدل.. وبرلماني: يقضي على السوق السوداء وسيتم الدعم النقدي.. ونواب: يزيد من معاناة الفلاح والمقابل المالي لن يساعد بشيء

محمد تمراز:
تحرير سعر الأسمدة يزيد من معاناة الفلاح وليس تخفيفها
حسن السيد:
حسن السيد:
الدعم النقدي للفلاح لن يساوي قيمة الأسمدة التي يحتاجها
رائف تمراز:
رائف تمراز:
كارت الفلاح يوفر الكثير من الاموال ويقضي على المبيدات المغشوشة
كثر في الفترة الأخيرة الحديث عن دعم الفلاح والارتقاء به نظرا لأنه يمثل عمودا من أعمدة الاقتصاد المصري، ويساهم في دفع عجلة التنمية، فعلي الرغم من لمس القطاع الزراعي طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة،إذ تم سن الكثير من التشريعات واتخاذ العديد من القرارات التي تصب في مصلحته وتخدمه وتدعم الاقتصاد القومي، إلا أنه مازالت توجد بعض المشاكل التي تعرقله واستغلال التجار له معتبرينه فريسة يجب استغلالها، والصعوبة فى تسويق محاصيلهم وارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة من أسمدة ومبيدات وبذور، والغش فيها أيضا.
ويأتي قرار من نقيب الزراعيين وهو تحرير سعر الاسمدة وذلك للقضاء علي السوق السوداء والحد من انتشارها ويتم دعم الفلاح دعما نقدى، ويتم توصيله للفلاحين من خلال كارت الفلاح، ليثير الجدل بين مؤيد ومعارض.
وفي هذا الموضوع قال النائب محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تحرير سعر الأسمدة ليس بالقرار الجيد الذي يفيد الفلاح بل سيتم زيادة معاناته مع مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم توافرها.
وأشار تمراز في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الدعم النقدي للفلاح لن يحل هذه المشكلة وستكون هناك صعوبات كثيرة تواجه هذا الموضوع مشيرا إلي أن الحكومة لن تصدق مع الفلاح مثلما حدث في أزمة القطن فبعد تحديدها سعر ٢٧٠٠ جنيه لشراء القطن من الفلاح بعد انتهاء المحصول وجمعه، قالت إنه سيتم الشراء بـ ٢٤٠٠، الأمر الذي سبب استياء الفلاحين وجعلهم يبعدون عن زراعة القطن.
وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، على تراجع دور الجمعيات الزراعية وتحويلها من جمعيات كانت تفيد الفلاح وتقوم بإعطائه الأسمدة وتعريفه بأمور الزراعة إلى مبان قديمة لا يتواجد بها غير شخصين يقومان بإدارتها.
وتابع تمراز أن ما يتردد من شائعات حول اخذ ملاك الأراضي أصحاب الحيازات الزراعية يقومون بأخذ الأسمدة ثم بيعها خارجيا غير صحيح ولكن الفلاح أو المستأجر للأرض يقوم بأخذها، مشيرا إلى أنه الأهم هو توفير الأسمدة ذات جودة وغير ضارة بالتربة ووجود مراقبين يراقبون أنشطة الجمعيات والموظفين بها.
من جانبه قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يجب التوقف عن أي قرار يضر بمصلحة الفلاح، وذلك لانه يمثل قطاعا كبيرا من الدولة ويساهم في تقدم الدولة بانتاجه ومحصوله، والذي يقوم بحصده بعد عناء وجهد احيانا العائد المادي له لا يغطيهم.
وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلى أن تحرير سعر الأسمدة لن يحل المشكلة بل سيقوم بزيادة حدتها بالنسبة للفلاح، موضحا ان الدعم النقدي لن يكون مساويا لقيمة الاسمدة التي سيقوم بشرائها، وبالتالي يجد صعوبة في مراعاة ارضه، والانفاق عليها
وأعرب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، عن أسفه بسبب غياب دور الجمعيات الزراعية في مساندة الفلاح، والاهمال الذي سيطر عليها، وطالب باهمية وجود ارشاد زراعي يدعم الفلاح وينظم له عمليات الري والرش والتي قد يجهلها الكثير من الفلاحين وتؤثر علي انتاجهم الزراعي.
وأشاد النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بقرار تحرير اسعار الاسمدة، والذي يقضي علي مشكلة السوق السوداء في مصر والتي انتشرت انتشار واسعا، مشيرا الي انه يقف دائما بجانب الفلاح فى جميع قضاياه والمشكلات المتعلقة بالزراعة على مستوى كافة المحافظات
وأكد تمراز في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" ان استخدام البطاقة الذكية للفلاح سوف يوفر الكثير من الاموال ، كما انه سيقضي علي انتشار المبيدات المغشوشة التي تعمل علي تدمير التربة وتنقل الامراض بين المواطنين.
كثر في الفترة الأخيرة الحديث عن دعم الفلاح والارتقاء به نظرا لأنه يمثل عمودا من أعمدة الاقتصاد المصري، ويساهم في دفع عجلة التنمية، فعلي الرغم من لمس القطاع الزراعي طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة،إذ تم سن الكثير من التشريعات واتخاذ العديد من القرارات التي تصب في مصلحته وتخدمه وتدعم الاقتصاد القومي، إلا أنه مازالت توجد بعض المشاكل التي تعرقله واستغلال التجار له معتبرينه فريسة يجب استغلالها، والصعوبة فى تسويق محاصيلهم وارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة من أسمدة ومبيدات وبذور، والغش فيها أيضا.
ويأتي قرار من نقيب الزراعيين وهو تحرير سعر الاسمدة وذلك للقضاء علي السوق السوداء والحد من انتشارها ويتم دعم الفلاح دعما نقدى، ويتم توصيله للفلاحين من خلال كارت الفلاح، ليثير الجدل بين مؤيد ومعارض.
وفي هذا الموضوع قال النائب محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تحرير سعر الأسمدة ليس بالقرار الجيد الذي يفيد الفلاح بل سيتم زيادة معاناته مع مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم توافرها.
وأشار تمراز في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الدعم النقدي للفلاح لن يحل هذه المشكلة وستكون هناك صعوبات كثيرة تواجه هذا الموضوع مشيرا إلي أن الحكومة لن تصدق مع الفلاح مثلما حدث في أزمة القطن فبعد تحديدها سعر ٢٧٠٠ جنيه لشراء القطن من الفلاح بعد انتهاء المحصول وجمعه، قالت إنه سيتم الشراء بـ ٢٤٠٠، الأمر الذي سبب استياء الفلاحين وجعلهم يبعدون عن زراعة القطن.
وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، على تراجع دور الجمعيات الزراعية وتحويلها من جمعيات كانت تفيد الفلاح وتقوم بإعطائه الأسمدة وتعريفه بأمور الزراعة إلى مبان قديمة لا يتواجد بها غير شخصين يقومان بإدارتها.
وتابع تمراز أن ما يتردد من شائعات حول اخذ ملاك الأراضي أصحاب الحيازات الزراعية يقومون بأخذ الأسمدة ثم بيعها خارجيا غير صحيح ولكن الفلاح أو المستأجر للأرض يقوم بأخذها، مشيرا إلى أنه الأهم هو توفير الأسمدة ذات جودة وغير ضارة بالتربة ووجود مراقبين يراقبون أنشطة الجمعيات والموظفين بها.
من جانبه قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يجب التوقف عن أي قرار يضر بمصلحة الفلاح، وذلك لانه يمثل قطاعا كبيرا من الدولة ويساهم في تقدم الدولة بانتاجه ومحصوله، والذي يقوم بحصده بعد عناء وجهد احيانا العائد المادي له لا يغطيهم.
وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلى أن تحرير سعر الأسمدة لن يحل المشكلة بل سيقوم بزيادة حدتها بالنسبة للفلاح، موضحا ان الدعم النقدي لن يكون مساويا لقيمة الاسمدة التي سيقوم بشرائها، وبالتالي يجد صعوبة في مراعاة ارضه، والانفاق عليها
وأعرب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، عن أسفه بسبب غياب دور الجمعيات الزراعية في مساندة الفلاح، والاهمال الذي سيطر عليها، وطالب باهمية وجود ارشاد زراعي يدعم الفلاح وينظم له عمليات الري والرش والتي قد يجهلها الكثير من الفلاحين وتؤثر علي انتاجهم الزراعي.
وأشاد النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بقرار تحرير اسعار الاسمدة، والذي يقضي علي مشكلة السوق السوداء في مصر والتي انتشرت انتشار واسعا، مشيرا الي انه يقف دائما بجانب الفلاح فى جميع قضاياه والمشكلات المتعلقة بالزراعة على مستوى كافة المحافظات
وأكد تمراز في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" ان استخدام البطاقة الذكية للفلاح سوف يوفر الكثير من الاموال ، كما انه سيقضي علي انتشار المبيدات المغشوشة التي تعمل علي تدمير التربة وتنقل الامراض بين المواطنين.