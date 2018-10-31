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أخبار البلد

اللواء محمد عبدالمنعم يبحث مع محافظ المنيا سبل دعم أسر الشهداء

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:07 م
صدى البلد
محمود محسن
قام السيد اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم – أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بزيارة لمحافظة المنيا ظهر اليوم الأربعاء للقاء أسر شهداء ومصابي المحافظة.

وخلال الزيارة التقى أمين المجلس اللواء قاسم حسين - محافظ المنيا لبحث سبل دعم أسر الشهداء والمصابين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

عقب ذلك عُقد لقاء مع أسر شهداء ومصابي المحافظة لعرض خدمات المجلس عليهم والاستماع إلى مشكلاتهم للعمل على حلها وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

وأضاف اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم، أن المجلس القومي قام بالتعاقد مع مستشفى الراعي الصالح بسمالوط لعلاج أسر الشهداء والمصابين بمحافظة المنيا والمحافظات المجاورة تيسيرًا عليهم من مشقة عناء السفر إلى القاهرة .

وأكد محافظ المنيا على تقديره للدور الوطني الذي يقوم به المجلس في خدمة ورعاية أسر الشهداء والمصابين، مشيرًا إلى تسخير كافة إمكانيات المحافظة لرعايتهم .

وفي نهاية اللقاء تم توزيع عدد من الهدايا على أسر الشهداء والمصابين الحاضرين .
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