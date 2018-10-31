البيئة تقيم احتفالية ختامية لعرض نتائج مجهودات مواجهة السحابة السوداء

تقيم وزارة البيئة غدًا الخميس، احتفالية ختامية لعرض نتائج إجراءات وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة السحابة السوداء 2018، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الوزراء والمحافظين المعنيين وأعضاء مجلس النواب والدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات.



