البيئة تقيم احتفالية ختامية لعرض نتائج مجهودات مواجهة السحابة السوداء

تقيم وزارة البيئة غدًا الخميس، احتفالية ختامية لعرض نتائج إجراءات وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة السحابة السوداء 2018، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الوزراء والمحافظين المعنيين وأعضاء مجلس النواب والدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات.
تتضمن الاحتفالية عرضًا لنتائج مجهودات الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة مقارنة بالعام الماضي، حيث تواجه وزارة البيئة بجهازيها (شئون البيئة – تنظيم إدارة المخلفات) فى بداية شهر سبتمبر من كل عام تلك الظاهرة وتتخذ الوزارة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتصدى لها.