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ديني

عالم أزهري يوضح مشروعية الحصول على راتب بدون عمل

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:28 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أن يجوز للموظف ان يتقاضى راتبه من جهة عمله حتى ولو كان يذهب العمل ولا يفعل شيئا طالما أن المسؤولين بجهة العمل لم يكلفوا بشئ يفعله.

وأضاف لـ" صدى البلد" خلال إجابته عن سؤال ما حكم الراتب الذي يتقاضاه الموظف إذا لم يكلف بعمل؟ قائلا : فإن كان بقاؤك بلا عمل خلال تلك المدة عن إذن، وعلم من جهة عملك، فلا حرج عليك في الانتفاع بالراتب المدفوع إليك عوضًا عن الفترة التي لم تعمل فيها؛ لأن الأجر قد استقر بالتمكين من منافعك، ولا دخل لك في عدم حصول الاستيفاء.

وأما إن كان عدم عملك من تلقاء نفسك بأن امتنعت عن العمل، أو نحو ذلك، فلا يجوز لك أخذ الراتب عن الفترة التي لم تعمل فيها، ما لم تأذن لك جهة عملك فيه لأن الراتب يعد سحتا وستطعم أسرتك سحتا، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به .
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