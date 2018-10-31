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رياضة

أحد السعودي ينهي ارتباطه بمهاجم الفريق الأول لكرة القدم

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:03 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
قررت إدارة نادي أحد السعودي إنهاء ارتباطها بنايف هزازي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وإجراء مخالصة نهائية معه بعد وصول الأمور بين الطرفين إلى طريق مسدود.

وعلى الرغم من تكتم الإدارة، وعدم إعلانها الإجراء رسميًّا إلا أن بعض الصحف السعودية أشارت إلى أن سبب إقدام الإدارة على هذه الخطوة انقطاع اللاعب عن المشاركة مع الفريق عقب عودته من المعسكر الخارجي في أبو ظبي.

وخاطبت الإدارة محمد غازي صدقة، وكيل أعماله، تمهيدًا لإنهاء العلاقة بشكل ودي بعد اتضاح عدم جدوى استمراره مع الفريق عقب ظهوره بمستويات متدنية في أكثر من مباراة خلال معسكر الفريق الخارجي في عمان، العاصمة الأردنية.
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