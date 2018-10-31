الزراعة: انفراج أزمة البطاطس خلال شهر.. فيديو

قال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر ليس لديها أزمة فى محصول البطاطس ولكن الأزمة الحقيقية وراء حجب بعض التجار المحصول عن المواطنين.





وأكد "عبدالدايم" خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصري" والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2" اليوم الأربعاء، أن أزمة البطاطس بدأت بالفعل فى الانفراج من خلال انخفاض الأسعار تدريجيًا، لافتًا إلى أن البطاطس الحالية من مخزون الثلاجات من العام الماضى.





ونوه "متحدث وزارة الزراعة" إلى أنه يتم استقبال المحصول الجديد من البطاطس خلال الشهر القادم، مشيرًا إلى أن يتم طرح العروة الجديدة من الطماطم خلال الأيام القادمة لذا تنخفض أسعارها تدريجيًا أيضًا.



