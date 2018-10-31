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انطلاق معرض الأعمال اليدوية السابع لطلاب جامعة الإسكندرية.. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:16 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
افتتحت جامعة الإسكندرية اليوم الأربعاء، معرض "منتجي"، للأعمال اليدوية السابع لطلاب الجامعة، بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال، بمشاركة 50 طالباً من مختلف الكليات بمنتجاتهم والتي تضمنت مشغولات جلدية يدوية وفنية وغذائية ومنسوجات.

جاء ذلك بحضور كل من "الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الله مسعد زين، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد بلال رئيس مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال وعمداء ووكلاء الكليات".

وقال الدكتور هشام جابر، إن المعرض يهدف لإتاحة الفرصة للطلاب المبدعين فى جميع المجالات ورواد الأعمال لعرض وبيع منتجاتهم بشرط أن تكون المنتجات من صنع الطالب نفسه، موضحًا أن المعرض يقام للمرة الأولى بكلية الزراعة بتنظيم من قطاع شئون التعليم والطلاب.

وأضاف "جابر"، أن الجامعة تفتح المجال لكل طالب مبدع يسعى لتطوير منتجه بإتاحة الفرصة للتقديم في مركز التطوير الوظيفي لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يتوافق مع رؤية الدولة والجامعة لتوجيه فكر الطالب من فكر الموظف إلى فكر ريادة الأعمال.

أكد الدكتور محمد بلال، أن مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بصدد عمل برنامج تدريبي مكثف في مجال ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتطورة وذلك لتنمية قدراتهم وإمكانياتهم لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.
انطلاق معرض الأعمال اليدوية السابع لطلاب جامعة الإسكندرية.. صور
انطلاق معرض الأعمال اليدوية السابع لطلاب جامعة الإسكندرية.. صور
انطلاق معرض الأعمال اليدوية السابع لطلاب جامعة الإسكندرية.. صور
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