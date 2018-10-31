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محافظات

فتح شوارع جديدة في حملة بعرب بورسعيد لإنهاء عهد المغلقة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:57 م
حملة بعرب بورسعيد
حملة بعرب بورسعيد لإنهاء عهد الشوارع المغلقة
كتب محمد الغزاوى
شنت أجهزة حي العرب بمحافظة بورسعيد حملة موسعة برئاسة عادل عبد الفتاح رئيس الحي بالاشتراك مع إدارات المرافق وقسم شرطة العرب، ونجحت الحملة في فتح شوارع جديدة ظلت مغلقة ومكدسة بالاشغالات سنوات عديدة في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ودخلت الحملة للمرة الأولى في منطقة المثلث بسوق ستوتة وشارع السواحل وإعادة استكمال الحملات السابقة في شارع الغوري وكسري والروضة وتم تنفيذ ١٦ قرار إزالة فورية وإزالة كافة الإشغالات لهذه المناطق وتحرير مخالفات في إطار القانون للتجاوزات الموجودة من الاشغالات التي سبق إزالتها في الحملات السابقة.

ووجه المحافظ باستمرار هذه الحملات حتى يتم تنفيذ المخطط بالكامل لفتح جميع الشوارع العرضية فيما بين شارعي محمد علي والأمين وشوارع المرور الرئيسية المتعامدة معها مع استمرار حملات المتابعة للشوارع التي تم فتحها لحركة المرور للتأكد من عدم عودة الإشغالات لها مرة أخرى، والتعامل بكل حزم مع أي محاولة من هذا النوع.
فتح شوارع جديدة في حملة بعرب بورسعيد لإنهاء عهد المغلقة
فتح شوارع جديدة في حملة بعرب بورسعيد لإنهاء عهد المغلقة
فتح شوارع جديدة في حملة بعرب بورسعيد لإنهاء عهد المغلقة
فتح شوارع جديدة في حملة بعرب بورسعيد لإنهاء عهد المغلقة
فتح شوارع جديدة في حملة بعرب بورسعيد لإنهاء عهد المغلقة
فتح شوارع جديدة في حملة بعرب بورسعيد لإنهاء عهد المغلقة
فتح شوارع جديدة في حملة بعرب بورسعيد لإنهاء عهد المغلقة
فتح شوارع جديدة في حملة بعرب بورسعيد لإنهاء عهد المغلقة
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