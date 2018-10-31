جمارك الأقصر تحبط 75 محاولة للتهريب بـ 1.1 مليون جنيه

أحبطت جمارك الأقصر بإشراف محمد شمس مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالتعاون مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد وأسيوط برئاسة كلا من العميد محمد بهاء والعقيد طارق عبد الجواد؛ 75 محاولة لتهريب كميات من البضائع والتي كانت عبارة عن ملابس جاهزة ومفروشات، نجف، أدوات كهربائية ومنزلية وصحية، مستحضرات تجميل، مواتير مياه وطلمبات وزيوتها، قطع غيار سيارات ودراجات نارية وتوكتوك، أقفال أبواب وكوالين، دهانات، عدد يدوية مستوردة، بقيمة بلغت 1.1 مليون جنيه.



