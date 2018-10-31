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اقتصاد

جمارك الأقصر تحبط 75 محاولة للتهريب بـ 1.1 مليون جنيه

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أحبطت جمارك الأقصر بإشراف محمد شمس مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالتعاون مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد وأسيوط برئاسة كلا من العميد محمد بهاء والعقيد طارق عبد الجواد؛ 75 محاولة لتهريب كميات من البضائع والتي كانت عبارة عن ملابس جاهزة ومفروشات، نجف، أدوات كهربائية ومنزلية وصحية، مستحضرات تجميل، مواتير مياه وطلمبات وزيوتها، قطع غيار سيارات ودراجات نارية وتوكتوك، أقفال أبواب وكوالين، دهانات، عدد يدوية مستوردة، بقيمة بلغت 1.1 مليون جنيه.

وتم تشكيل لجنة من (محمد المغربي، الحسين على عبدالله، منتصر محمد محمدين، علي علام، محمد عبد الله، محمد الليثي، روماني حنا، عبد الجواد حمام، الرائد باسم سيف، الرائد محمد عبد الكريم، وتحرير 75 محضر تهرب بعد اخطار طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.
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