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أخبار البلد

شاكر يتابع سير العملية الإنتاجية لعدادات المياه برفقة وزير الإنتاج الحربي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:50 م
وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار
مريم صليب
توجه كل من وزيري الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، والكهرباء الدكتور محمد شاكر إلى وحدات عدادات المياه، خلال حضورهما افتتاح خط إنتاج عدادات الكهرباء الذكية ومسبقة الدفع وخط إنتاج عدادات المياه مسبقة الدفع بشركة المعصرة للصناعات الهندسية للاشراف على سير العملية الإنتاجية لوحدات عدادات المياه. 

وافتتح اليوم الأربعاء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خط إنتاج عدادات الكهرباء الذكية ومسبقة الدفع وخط إنتاج عدادات المياه مسبقة الدفع بشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

وحضر عدد من قيادات الوزارتين وقيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس شركة وادي النيل وعدد من قيادات شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال.
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