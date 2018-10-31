داليا أشرف عن غياب إعلام الطفل: المنتجون يهتمون بالدراما والفن من أجل الربح

أكدت الإعلامية داليا أشرف مقدمة فقرة الطفل ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc" أن برامج الأطفال قلت بشكل كبير فى مصر، خاصة بعد ثورة ٢٥ يناير، مشيرة إلى أن ذلك يرجع لانشغال القنوات بتغطية الأحداث السياسية التي فرضت نفسها على الساحة .



وأضافت أشرف فى تصريحات لـ صدى البلد ، ان هناك مفهوما خاطئا حول أن العاملين فى برامج الأطفال هم أقل كفاءة عن غيرهم من الإعلاميين ، وهو ما جعل الكثير من الإعلاميين يعزف عن الاهتمام بتقديم برامج الطفل ، موضحة أن هذا المفهوم خاطىء تمامًا وأن برامج الأطفال مهمة وتحتاج لإعلاميين لديهم قدرة خاصة في التعامل مع الطفل .



وحول عدم وجود قناة خاصة بالطفل فى مصر ، أوضحت داليا أن الأمر يرجع لعدة عوامل أبرزها ، أن العمل فى مجال الطفل مكلف جدا ، ذلك بالإضافة إلى أن توصيل الرسالة الإعلامية للطفل تحتاج لطبيعة خاصة للعمل فيه من حيث اختيار محتوى هادف وتقديمه بشكل جذاب و ممتع وترفيهي فى نفس الوقت ، وذلك لأن الأطفال من اصعب الجماهير المستهدفة ، موضحة أن أغلب صناع الدراما والإعلام والفن يلجأون للشيء الأكثر سهولة والأكثر ربحا.



وتابعت:" قناة دي ام سي كان لها استراتيجية مختلفة، حيث كان هناك اهتمام شديد من إدارة القناة بوجود فقرة تخص الطفل داخل برنامج "8 الصبح" ، و أسعى من خلالها لمخاطبة الطفل بلغة العصر، واعطاءه الفرصة في التعبير عن نفسه ، وتشجيعه ودعم مواهبه ، بالإضافة إلى الاهتمام بالاطفال ذوي القدرات الخاصة ودمجهم والعمل على تنمية شخصيتهم بإعطائهم الفرصة بأنهم م فعالين في المجتمع ، كما أحاول أيضا تقديم النصائح للآباء والأمهات وزيادة وعيهم بضرورة التعامل الصحيح مع اطفالهم واعطائهم النصائح في التربية الصحيحة و ربط الطفل بتاريخه وثقافته".



وابدت داليا تخوفها من انتشار ظاهرة مشاهدة الاطفال لقنوات غير مصرية ، مؤكدًا ان هذة الظاهرة من أخطر ما يكون، حيث انها لا تربط الطفل بالثقافة المصرية ولا تعمل علي غرز الانتماء والولاء لوطنهم، بالاضافة الى ان بعض هذة القنوات يكون لها اهداف غير صحيحة، مثل بث الافكار السامة وبث السلبيات لغرزها في شخصية الطفل ، وبدون وعي من الامهات والاباء يقعون في هذا الفخ ، مطالبًا القائمين على صناعة الميديا انتاج برامج هادفة للطفل وجاذبة وتكرار تجارب البرامج القديمة ولكن بلغة العصر