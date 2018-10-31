حيل إيران للهروب من الحزمة الجديدة للعقوبات الأمريكية

صرحت مصادر في صناعة النفط بأن صادرات النفط الإيرانية أصبحت في وضعٍ أكثر صعوبة، مشيرة إلى عدم اليقين بشأن مدى تأثير العقوبات الأمريكية على مشتري النفط الإيراني، مع اقتراب تطبيق حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية على إيران، وفق ما قالت صحيفة هآرتس العبرية.



وبحسب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ، لا أحد لديه أي فكرة عن كمية النفط الذي ستتمكن إيران من تصديره بعد فرض عقوبات أمريكية جديدة عليها في 4 نوفمبر.



لكن بشكل واضح، فإن أرقام الشحن الإيرانية - التي تعتبر حاسمة بالنسبة لأسواق النفط - أصبحت بالفعل لغزا.



ووسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهدئة أسعار النفط، يضيف خروج صادرات النفط الإيراني من الأسواق الدولية تحديًا جديدًا يواجه أعضاء منظمة "أوبك"، ويجعل السعودية أكبر مورد للنفط الخام في العالم تتدخل لموازنة الأسواق الدولية وتعويض انخفاض الشحنات الإيرانية.



وتعد إيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتشير تقديرات صادراتها من الخام في أكتوبر بأكثر من مليون برميل يوميا، وهذا الإنتاج يكفي لتغطية الطلب على النفط من قبل تركيا وتحريك الأسعار في السوق العالمية التي تصل لـ100 مليون برميل في اليوم.



وقبل إعلان ترامب عن العقوبات ، كانت الصادرات الإيرانية أعلى من 2.5 مليون برميل في اليوم.



ورفض مسؤول نفطي إيراني التعليق على كمية الخام التي تصدرها إيران في أكتوبر.



وفي ضوء هذا الجو المشحون بالقلق فمن المتوقع أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها بعدما وصل خام برنت في 3 أكتوبر إلى 86.74 دولار للبرميل ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014 ، على الرغم من أنه قد انخفض بعد ذلك إلى 77 دولار.



ويقول مراقبون إن صادرات إيران في النصف الأول من شهر أكتوبر تراوحت ما بين مليون إلى 2،2 مليون برميل في اليوم ، وهو ما يعد انتشارًا كبيرًا، وكشفوا أن إيران تقوم بعمليات تصديرها عن طريق سفن لا تظهر على الأقمار الصناعية، لقيام إيران بعمليات تمويه.



وتتم عملية التمويه عبر بعض الناقلات التي تحمل النفط الإيراني بإيقاف تشغيل إشارة AIS الخاصة بها ، وهي نظام تتبع تلقائي يتم استخدامه على متن السفن.



وتخفي إيران وجهات شحناتها من خلال تبديل أنظمة تعقب السفن، وتصر إيران على أنها ستستمر في تصدير النفط وتقول إن العقوبات الأمريكية ستضمن بقاء السوق متقلبة.



ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن وزير النفط بيجان زانجاني قوله "لا يمكن وقف صادرات النفط الإيرانية".



وقال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري: "على الرغم من العقوبات ، فإن صادرات النفط الإيرانية لن تقل عن مليون برميل في اليوم".



وتعتزم الصين خفض المشتريات النفطية في نوفمبر، لكن إيران لن يعوقها ذلك فهي تخطط للتعاون التخزيني مع مشترين مثل الهند والصين للنفط للتخزين بدلًا من الاستهلاك ، مما يجعل من الصعب قياس كمية النفط التي تصل إلى السوق ، حسبما تقول المصادر.



لكن رغم اجراءات طهران للإفلات من عقوبات ترامب إلا أن الاجراءات الأمريكية ستلقي بظلالها الثقيلة عليها.

