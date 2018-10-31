ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

حيل إيران للهروب من الحزمة الجديدة للعقوبات الأمريكية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:13 م
صدى البلد
محمد علي
صرحت مصادر في صناعة النفط بأن صادرات النفط الإيرانية أصبحت في وضعٍ أكثر صعوبة، مشيرة إلى عدم اليقين بشأن مدى تأثير العقوبات الأمريكية على مشتري النفط الإيراني، مع اقتراب تطبيق حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية على إيران، وفق ما قالت صحيفة هآرتس العبرية.

وبحسب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ، لا أحد لديه أي فكرة عن كمية النفط الذي ستتمكن إيران من تصديره بعد فرض عقوبات أمريكية جديدة عليها في 4 نوفمبر.

لكن بشكل واضح، فإن أرقام الشحن الإيرانية - التي تعتبر حاسمة بالنسبة لأسواق النفط - أصبحت بالفعل لغزا.

ووسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهدئة أسعار النفط، يضيف خروج صادرات النفط الإيراني من الأسواق الدولية تحديًا جديدًا يواجه أعضاء منظمة "أوبك"، ويجعل السعودية أكبر مورد للنفط الخام في العالم تتدخل لموازنة الأسواق الدولية وتعويض انخفاض الشحنات الإيرانية.

وتعد إيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتشير تقديرات صادراتها من الخام في أكتوبر بأكثر من مليون برميل يوميا، وهذا الإنتاج يكفي لتغطية الطلب على النفط من قبل تركيا وتحريك الأسعار في السوق العالمية التي تصل لـ100 مليون برميل في اليوم.

وقبل إعلان ترامب عن العقوبات ، كانت الصادرات الإيرانية أعلى من 2.5 مليون برميل في اليوم.

ورفض مسؤول نفطي إيراني التعليق على كمية الخام التي تصدرها إيران في أكتوبر.

وفي ضوء هذا الجو المشحون بالقلق فمن المتوقع أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها بعدما وصل خام برنت في 3 أكتوبر إلى 86.74 دولار للبرميل ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014 ، على الرغم من أنه قد انخفض بعد ذلك إلى 77 دولار.

ويقول مراقبون إن صادرات إيران في النصف الأول من شهر أكتوبر تراوحت ما بين مليون إلى 2،2 مليون برميل في اليوم ، وهو ما يعد انتشارًا كبيرًا، وكشفوا أن إيران تقوم بعمليات تصديرها عن طريق سفن لا تظهر على الأقمار الصناعية، لقيام إيران بعمليات تمويه.

وتتم عملية التمويه عبر بعض الناقلات التي تحمل النفط الإيراني بإيقاف تشغيل إشارة AIS الخاصة بها ، وهي نظام تتبع تلقائي يتم استخدامه على متن السفن.

وتخفي إيران وجهات شحناتها من خلال تبديل أنظمة تعقب السفن، وتصر إيران على أنها ستستمر في تصدير النفط وتقول إن العقوبات الأمريكية ستضمن بقاء السوق متقلبة.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن وزير النفط بيجان زانجاني قوله "لا يمكن وقف صادرات النفط الإيرانية".

وقال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري: "على الرغم من العقوبات ، فإن صادرات النفط الإيرانية لن تقل عن مليون برميل في اليوم".

وتعتزم الصين خفض المشتريات النفطية في نوفمبر، لكن إيران لن يعوقها ذلك فهي تخطط للتعاون التخزيني مع مشترين مثل الهند والصين للنفط للتخزين بدلًا من الاستهلاك ، مما يجعل من الصعب قياس كمية النفط التي تصل إلى السوق ، حسبما تقول المصادر.

لكن رغم اجراءات طهران للإفلات من عقوبات ترامب إلا أن الاجراءات الأمريكية ستلقي بظلالها الثقيلة عليها.
loading...

ترشيحاتنا

خالد الصاوي يرد بعنف على توفيق عكاشة

كاف يوقع عقوبة مالية على المصرى بسبب ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مباراة الترجي بالنهائي الأفريقي

كارتيرون يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترجي بالنهائي الافريقي

جميع مباريات اليوم والقنوات الناقلة

رسالة دعم ومساندة من الليجا الإسبانيه لـ الاهلي قبل نهائي أفريقيا

وزير الرياضة: قادرون على امتلاك ألف لاعب مثل محمد صلاح

صحيفة سعودية تكشف تفاصيل جديدة في قضية خاشقجي

ننفرد بنشر أسماء حكام نهائي أفريقيا بين الأهلى والترجى التونسى

أمين الفتوى: نقل الحضانة من الأم للأب مباشرة لا يتعارض مع الشريعة

قرار عاجل من وادى دجلة قبل مواجهة الزمالك بالدورى الممتاز

مذيع يتهم أشرف عبد الباقي بسرقة فكرة برنامجه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

التنمية المحلية: تلقينا 3743 شكوى في أسبوع عبر مبادرة صوتك مسموع.. صور

صحة البحيرة: اكتشاف إصابة 90 ألف مواطن بفيروس سي

القوات المسلحة تنفذ تجربة مصر - 5 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. صور

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

فيديو

فريق واما يعود بعد غياب بأغنية مش وحيد.. فيديو
السيسي يلتقي الوفد الإعلامي المصري في ألمانيا.. فيديو
شاهد .. الرئيس السيسي يسطر صفحة جديدة من الشراكة الراسخة والعلاقات الاستراتيجية مع ألمانيا
فيديوجراف| خطوات الحصول على وحدة سكنية بالإعلان العاشر للإسكان
الأرصاد: استقرار حالة الطقس وتوقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟