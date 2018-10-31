فنانة تونسية: حضرت للمشاركة في حفل زفاف صديقتي فدخلت الفن.. فيديو

أكدت الفنانة التونسية جوليا الشواشي، أنها اضطرت إلى خداع أهلها لكي تأتي إلى مصر فاخترعت حجة وهي المشاركة في حفل زفاف إحدى صديقاتها، ولكن في الحقيقة كان الهدف المشاركة في أحد برامج المسابقات.



وأشارت خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "DMC"، إلى أنها دخلت مجال الفن بعد المشاركة في تقديم عدد من الإعلانات ثم شاركت في مسلسل نوايا بريئة، والرحلة.



وأضافت"الفنانة التونسية" أسرتي حتى الآن ما زالت معترضة على عملي في الفن، ولكن مع مرور الوقت سيتفهمون موهبتي وحبي للفن.

