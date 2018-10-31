في ظل صراع الكرة الذهبية.. كافاني يتفوق على ميسي ورونالدو ويفوز بهذه الجائزة

فاز إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان بجائزة "القدم الذهبية" 2018، متفوقا على كل من رونالدو، ميسى وسواريز.



وهنأ الحساب الرسمي للفيفا المهاجم الأوروجواياني: "إدينسون كافانى فاز بجائزة القدم الذهبية 2018 فى حفل أقيم فى موناكو، الجائزة يمنحها "World Champions Club" لأفضل لاعب يبلغ من العمر 28 سنة أو أكثر، وتعتمد على تصويت وسائل الإعلام والجماهير، كافانى 31 سنة تغلب على كريستيانو رونالدو، ميسى ولويس سواريز فى سباق الفوز بالجائزة".



ويحتل باريس سان جيرمان في جدول ترتيب الدوري الفرنسي المركز الأول بـــ 33 نقطة، بينما يحتل مارسيليا المركز الخامس بــ 19 نقطة.



