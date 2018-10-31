نجاة مسئول عسكري يمني من محاولة اغتيال ومقتل ثلاثة من مرافقيه

أعلن القائد العسكري اليمني بلواء 33 مدرع، نجاة مسؤول عسكري من محاولة اغتيال وقتل ثلاثة من مرافقيه، اليوم الأربعاء، إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.



وقال قائد عسكري باللواء 33 مدرع، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون أمام بوابة منزل قائد الكتيبة السابعة في اللواء 33 مدرع العقيد طاهر مسعد العقلة، انفجرت مستهدفة سيارته في منطقة سناح بمحافظة الضالع.



وذكر القائد، مفضلا عن عدم ذكر اسمه، أن الانفجار خلف مقتل ثلاثة مرافقي القائد وإصابة اثنين آخرين، تم إسعافهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأشار إلى أن العقيد العقلة نجا من عملية الاغتيال، لكنه أُصيب بإصابات خفيفة جدا.



