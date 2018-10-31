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أخبار العالم

وزير شؤون الدول الأفريقية بالسعودية يستقبل السفير الإيطالي بالرياض.. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:01 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
استقبل اليوم الأربعاء وزير دولة السعودية لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، لوكا فيراري سفير خارجية جمهورية إيطاليا لدى المملكة، للحديث عن آخر مجريات الأمور فيما يخص القضايا المشتركة وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية، صورة من كواليس اللقاء ظهر بها الوزير أحمد قطان، وإلى جواره سفير جمهورية إيطاليا أثناء جلستهما.

وجاء تعليق الوزارة على الصورة عبر موقع تويتؤ "#الرياض | وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية #أحمد_قطان يستقبل سفير جمهورية #إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري".
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