الأزهر: أولوية تحقيق السلام تراجعت أمام المصالح والأصوات العنصرية

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، وفد لجنة العلاقات مع دول المشرق في البرلمان الأوروبي.



وقال فضيلة الإمام الأكبر إن البرلمان الأوروبي عليه دور كبير جدًا في حل الأزمة المعاصرة في العلاقة بين الشرق والغرب، والتي يجب أن تكون علاقة تعاون وتبادل علمي وثقافي ومعرفي، معربًا عن تطلعه لقيام الاتحاد والبرلمان الأوروبي بخطوات جدية لتعزيز السلام ووقف النزاعات في العالم.



وأضاف فضيلته أن أولوية تحقيق السلام تراجعت أمام المصالح الاقتصادية والتجارية وأمام الأصوات العنصرية المتصاعدة، مؤكدًا أن مساحة تأثير المؤسسات الدولية تقلصت بشدة، لكن هذا لا يعني فقدان الأمل في هذه المؤسسات، وفي الأصوات المحبة للسلام.



من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد الأوروبي بدعوة الأزهر لترسيخ مفهوم المواطنة في المجتمعات، معربين عن تطلعهم للتعاون مع الأزهر لتعزيز ونشر المشتركات بين الأديان، كالأخلاق والقيم وحقوق الإنسان، وجعلها منطلقًا لتعزيز العلاقة بين الشرق والغرب.



