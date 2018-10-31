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رياضة

كاف يوقع عقوبة مالية على المصرى بسبب ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:02 م
شعار الكاف
شعار الكاف
عمرو الحلوانى
أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " توقيع عقوبة مالية على المصرى البورسعيدى قدرها 5 آلاف دولار .

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى المصرى يخطره من خلاله بقرار الاتحاد الأفريقي بتوقيع غرامة مالية قدرها خمسة ألاف دولار على النادي بعد التجاوزات التي قامت بها جماهيره بمباراة ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية ضد اتحاد العاصمة.


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