قوافل وشوادر الداخلية تجوب المحافظات لبيع السلع الغذائية للمواطنين.. فيديو

قام قطاع المؤسسات بوزارة الداخلية - بإعداد وتجهيز قوافل وإقامة شوادر لعرض كافة السلع الغذائية واللحوم ومصنعاتها ومنتجات الألبان والخضروات والفاكهة ، بأسعار مخفضة بنسب تترواح بين (20% : 40% ) أقل من مثيلاتها بالأسواق وإتاحتها بكميات كبيرة بالعديد من المحافظات إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 الجارى بالمواقع التالية:-





ففى محافظة القاهرة تم إقامة (شادر للسلع الغذائية) بالحى السابع "مدينة نصر" وإقامة (شادر للسلع الغذائية) بالحى العاشر "مدينة نصر" وإقامة (شادر للسلع الغذائية) بمدينة 15 مايو وإقامة (شادر للسلع الغذائية) بالعباسية وإقامة (شادر للسلع الغذائية) بحلوان وإنشاء (ماركت أمان المطور ) بالدراسة وتم توجيه (قافلة سلع غذائية) إلى ميدان رمسيس وتوجيه (قافلة سلع غذائية) إلى ميدان السيد عائشة.





وفى محافظة الجيزة تم إقامة (شادر للسلع الغذائية) ، وتوجيه 3 (سيارات) "خضروات - جبن – سلع" بميدان الحصرى و توجيه 2 (سيارة) "خضروات - جبن – سلع" بميدان " ليلة القدر " بأكتوبر.





وفى محافظة الإسكندرية تم إقامة (شادر للسلع الغذائية) بمحطة مصر وإقامة (شادر للسلع الغذائية) بميدان الساعة و إقامة (شادر للسلع الغذائية) أمام منفذ فيكتوريا .





وفى محافظة بورسعيد تم توجيه سيارة " خضروات وفاكهة" أمام منطقة الإستثمار.





ومحافظة بنى سويف تم إقامة (شادر للسلع الغذائية) بسوق حى الغمراوى بجوار منفذ أمان .





وفى محافظة المنيا تم توجيه سيارات " خضروات وفاكهة " بميدان عبدالمنعم الشرقى بدائرة مركز المنيا وبميدان الشهداء بدائرة مركز بنى مزار ، وبشارع الحلاجة بدائرة مركز ملوى.





هذا وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى الإستمرار فى تفعيل تلك المبادرات للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.



