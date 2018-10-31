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وزير الاتصالات: 4 آلاف خبير يشهدون المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المحمول بشرم الشيخ

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:10 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
فاطمة رضا
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية مؤتمر المندوبين المفوضين من الاتحاد الدولي للاتصالات الذي تم عقده في دبي، حيث إن أحد أهم أهداف المؤتمر هو تعزيز دعوة كافة دول العالم إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الذي سينعقد لأول مرة خارج جنيف وسيتم عقده في شرم الشيخ.

وأضاف "طلعت"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "غرفة الأخبار"، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هذا المؤتمر يعكس ثقة العالم في الوضع الاستراتيجي والأمني والاقتصادي في مصر، ويؤكد احترام العالم لتقنية الاتصالات في مصر.

وأوضح، أن المؤتمر الذي سيتم عقده في شرم الشيخ سوف يتناول نتائج هامة بحضور من 3000 إلى 4000 من خبراء تكنولوجيا المعلومات، حيث سيناقش المعايير الفنية وتكنولوجيا المحمول.
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