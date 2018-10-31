فريق واما يعود بعد غياب بأغنية مش وحيد.. فيديو

طرح فريق واما أغنيته الجديد بعنوان "مش وحيد" والتى يعود من خلالها الفريق إلى ساحة الغناء بعد فترة من الغياب.





تعاقد فريق واما الغنائى مع المنتج ياسر خليل لإنتاج ألبومها الغنائى الجديد، والذى يتم التحضير له حاليًا ليكون جاهزًا للطرح فى الأسواق صيف 2019، كما سيقوم خليل بإدارة أعمال "واما" والاتفاق على حفلاتها داخل مصر وخارجها.



