ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

فريق واما يعود بعد غياب بأغنية مش وحيد.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:11 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرح فريق واما أغنيته الجديد بعنوان "مش وحيد" والتى يعود من خلالها الفريق إلى ساحة الغناء بعد فترة من الغياب. 

تعاقد فريق واما الغنائى مع المنتج ياسر خليل لإنتاج ألبومها الغنائى الجديد، والذى يتم التحضير له حاليًا ليكون جاهزًا للطرح فى الأسواق صيف 2019، كما سيقوم خليل بإدارة أعمال "واما" والاتفاق على حفلاتها داخل مصر وخارجها.

وتشهد الفترة الحالية عقد جلسات عمل بين فريق "واما"، وياسر خليل من أجل الاستقرار على الأغنيات التى سيتم تقديمها فى الألبوم، لاسيما فى ظل رغبة "خليل" فى تقديم الفريق الغنائى بشكل مختلف عما قدموه من قبل.
loading...

ترشيحاتنا

جدول مباريات الاهلي المقبلة.. منافسات افريقية عربية

طالب يقتل زميله بمطواة داخل مدرسة بالمنوفية

سر الإقلاع عن التدخين بلا متاعب.. 6 عادات يومية عليك مراعاتها

ضبط الطالب المتهم بقتل زميله داخل مدرسة بالمنوفية

رسالة دعم ومساندة من الليجا الإسبانيه لـ الاهلي قبل نهائي أفريقيا

تفاصيل حذف ألبوم نساي لشيرين عبد الوهاب وحقيقة حبسها .. فيديو

صدمة للأهلي ..عرض صينى لـ كينو نجم بيراميدز مقابل 17 مليون دولار

الأهلى والزمالك يعودان إلى كأس العالم للأندية بعد إبعاد البطولة عن قطر

عملة عربية الأصعب فى تزويرها من عملات الدولار واليورو.. تعرف عليها

آخر كلام.. إنبى يصرف النظر عن التعاقد مع على لطفى

عضو مجلس إدارة المصري يفتح النار على حسام وإبراهيم حسن بعد الرحيل لبيراميدز

احترس.. التوابل المطحونة تسبب السرطان.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

التنمية المحلية: تلقينا 3743 شكوى في أسبوع عبر مبادرة صوتك مسموع.. صور

صحة البحيرة: اكتشاف إصابة 90 ألف مواطن بفيروس سي

القوات المسلحة تنفذ تجربة مصر - 5 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. صور

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

فيديو

فريق واما يعود بعد غياب بأغنية مش وحيد.. فيديو
السيسي يلتقي الوفد الإعلامي المصري في ألمانيا.. فيديو
شاهد .. الرئيس السيسي يسطر صفحة جديدة من الشراكة الراسخة والعلاقات الاستراتيجية مع ألمانيا
فيديوجراف| خطوات الحصول على وحدة سكنية بالإعلان العاشر للإسكان
الأرصاد: استقرار حالة الطقس وتوقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟