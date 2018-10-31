نادية مصطفى تحيى حفلا على مسرح الجمهورية 5 نوفمبر المقبل

تستعد المطربة نادية مصطفى لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ27، يوم الاثنين الموافق 5 نوفمبر، على مسرح الجمهورية بمصاحبة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو علاء عبدالسلام.



ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء، وتقدم خلاله مجموعة من أعمالها الخاصة التي نجحت من خلالها في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة منها "الصلح خير، مسافات، جاى فى إيه، وسلامات" إلى جانب مجموعة من أغاني الطرب التي اشتهرت بغنائها.



يذكر أن هذه الدورة، تحمل اسم الفنانة الراحلة معبودة الجماهير شادية، ومهداة لروح الفنان الراحل ميشيل المصري، عازف الكمان الراحل سعد محمد حسن، وتنطلق فعالياتها مساء غد الخميس، وتتضمن 43 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا، ويشارك فيها 73 نجمًا وعازفًا من 8 دول عربية.