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أخبار العالم

مقاتلات بريطانية تعترض قاذفات روسية اقتربت من مجالها الجوي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:08 م
مقاتلة بريطانية
مقاتلة بريطانية
أحمد محرم
أفادت صحيفة "عاجل" السعودية بأن مقاتلات "تايفون" العسكرية البريطانية، اعترضت قاذفات روسية قرب المجال الجوي البريطاني.

وتكررت هذه الواقعة في وقت سابق؛ حيث أعلنت وزارة الدفاع البريطانية (سبتمبر الماضي) أن طائرات مقاتلة من طراز "يوروفياتر تايفون"، اعترضت طائرتين روسيتين اقتربتا من المجال الجوي البريطاني.

ولم تكن قاذفات القنابل الروسية طويلة المدى من طراز "توبوليف تي يو-160" تتحدث مع مركز مراقبة الملاحة الجوية، مما جعلها تشكل خطرًا على كل حركات الطيران الأخرى.

وترى وزارة الدفاع البريطانية أن قاذفات القنابل الروسية تستكشف المجال الجوي البريطاني.

وأكدت الوزارة أن لندن لن تتردد في مواصلة حماية سمائها من الأعمال العدوانية.

ولفتت إلى أن ردود الفعل السريعة من جانب القوات الجوية الملكية تظهر مدى حيوية القوات المسلحة في حماية بريطانيا.
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