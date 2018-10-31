الساعة الخامسة يشارك فى أيام قرطاج السينمائية

يشارك الفيلم العراقى "الساعة الخامسة"، للمخرج أيمن الشطرى فى فعاليات الدورة الـ29 من أيام قرطاج السينمائية "من 3 وحتى 10 نوفمبر" ضمن قسم خاص بتكريمه لسينما العالم، ويضم سينما العراق مع الهند والسنغال والبرازيل.





ويعد أيام قرطاج السينمائية أحد أهم وأعرق وأقدم المهرجانات العربية، حيث تأسس عام 1961، ويضم فى دورته الحالية أكثر من 200 فيلم من 47 بلدا فى مختلف أقسام المهرجان، وهى من إنتاج عامي 2017 و2018، من ضمنها 54 فيلما عربيا.





ويحكي الفيلم قصة انتحاري ينوي القيام بعملية إرهابية، تتمثل في تفجير حزام ناسف وسط جموع الناس، لأنه يراهم ليسوا مسلمين وأغبياء جدًا ويستحقون الموت. رغم عملية غسل الدماغ التي تلقاها، يبدأ في التفكير، والبحث والتساؤل إن كان كل الأغبياء يستحقون الموت، وهل سيكون مصيره الخلود في الجنة بعد قيامه بذلك؟.



