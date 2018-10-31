نائب يؤكد أهمية الرقابة المشددة على الوحدات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية

تقدم خالد مشهور، نائب منيا القمح بطلب احاطة موجه الى وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، حول الاجراءات المتخذة لضبط الوحدات البيطرية والمجازر بمحافظة الشرقية، وضبط سوق الادوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية بنطاق المحافظة.



وأكد مشهور فى بيان صحفى له على ضرورة القيام بحملات مكثفة من قبل مديرية الطب البيطري لضبط العيادات ومراكز ومخازن بيع وتداول الأدوية البيطرية التي تعمل بدون تصاريح، وتقوم بتداول أدوية مخالفة ومنتهية الصلاحية، وعمل المحاضر اللازمة ومصادرة الأدوية المخالفة، حفاظا على الثروة الحيوانية بالمحافظة.



وطالب النائب بوضع خطة لتطوير الوحدات البيطرية من خلال مشاركة القطاع الخاص لتطوير المنظومة ورفع كفاءة التحصين، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية فى تطوير المجازر اليدوية وتحويلها إلى مجازر آلية ونصف آلية، مشيرا الى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة بالوحدات البيطرية مع تنظيم دورات بشكل دورى، والاطلاع على كل ما هو جديد فى المجال، ومحاسبة المقصرين بالعقوبات اللازمة.

