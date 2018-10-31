ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

النائب ممتاز الدسوقي: المخابز الجديدة بأسيوط تنهي أزمة استمرت 14 عاما

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:13 م
النائب ممتاز دسوقى
النائب ممتاز دسوقى
فريدة محمد
أشاد ممتاز الدسوقي، نائب صدفا والغنايم، بقرار اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بفتح 121 مخبزًا جديدًا من ضمن 719 مخبزًا، تمت موافقة اللجنة العليا للمخابز عليها، مشيرا إلى أهمية القرار في خدمة أهالي أسيوط.

وأوضح الدسوقي فى بيان صحفى له أن المخابز الجديدة ستخدم الأهالي بالمناطق المحرومة التي تبعد عن المخابز الموجودة بالفعل بمسافات كبيرة، مشيرا الى ان تلك المشكلة استمرت لمدة 14 عامًا.

وطالب النائب بسرعة تشغيل باقي المخابز ورفع مستوى كفاءة المخابز القديمة، لتقديم خبز صحي و مطابق للمواصفات و تقليل الأثر البيئي الناتج عن المخابز وإدخال التكنولوجيا البيئية الحديثة في إنتاج الخبز، ولسد احتياجات المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.
loading...

ترشيحاتنا

قصة اغتيال أنديرا غاندي .. خانها حراسها وقتلوها بـ 30 رصاصة

موعد مباراة الاهلي والترجي والقنوات الناقلة

الرئاسة: الرئيس السيسي يصل شرم الشيخ عائداً من العاصمة الألمانية برلين

فلوس الجبلاية .. رقم خيالي لـ كوبر.. و26 مليون جنيه فائضا وأرباحا لفروق العملة

موسى: قطر تطرد مواطنيها من أجل ضيوف المونديال ومشاركة دول في التنظيم واردة

عضو مجلس إدارة المصري يفتح النار على حسام وإبراهيم حسن بعد الرحيل لبيراميدز

أحمد موسى يكشف تفاصيل التدريب العسكري المشترك درع العرب 1.. فيديو

رسميا ..الزمالك يكشف عن تصميم قميصه الجديد .. صور

موقع روسي ينقل معاناة السياح بسبب حظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية

الأهلى والزمالك يعودان إلى كأس العالم للأندية بعد إبعاد البطولة عن قطر

كاف يوقع عقوبة مالية على المصرى بسبب ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

فيديو

نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو
قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو
الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو
أحمد موسى عن اقتحام فصل للبنات في شبرا: هما دول شباب الفيسبوك.. فيديو
أميرة نسيم تكشف السر وراء برنامجها انت الحكاية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟