النائب ممتاز الدسوقي: المخابز الجديدة بأسيوط تنهي أزمة استمرت 14 عاما

أشاد ممتاز الدسوقي، نائب صدفا والغنايم، بقرار اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بفتح 121 مخبزًا جديدًا من ضمن 719 مخبزًا، تمت موافقة اللجنة العليا للمخابز عليها، مشيرا إلى أهمية القرار في خدمة أهالي أسيوط.





وأوضح الدسوقي فى بيان صحفى له أن المخابز الجديدة ستخدم الأهالي بالمناطق المحرومة التي تبعد عن المخابز الموجودة بالفعل بمسافات كبيرة، مشيرا الى ان تلك المشكلة استمرت لمدة 14 عامًا.



