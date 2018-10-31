10 أطعمة تساعد على إطالة الشعر وزيادة كثافته خلال شهر واحد



1-البيض

2-الأسماك

3-القرفة

4-اللوز

5-الجوافة

6-الزبادي

7-البطاطا الحلوة

8-الأطعمة الغنية بالحديد

9-الافوكادو

10-السبانخ

الشعر الطويل من علامات الأنوثة وتحرص السيدات على الاهتمام بشعرهن وإطالته، لذا قدمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية، مجموعة من الأطعمة التي تساعد علي تطويل الشعر وزيادة كثافته خلال شهر واحد وذلك من خلال صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"