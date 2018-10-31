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مرأة

10 أطعمة تساعد على إطالة الشعر وزيادة كثافته خلال شهر واحد

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:51 م
صدى البلد
رنا عصمت
الشعر الطويل من علامات الأنوثة وتحرص السيدات على الاهتمام بشعرهن وإطالته، لذا قدمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية، مجموعة من الأطعمة التي تساعد علي تطويل الشعر وزيادة كثافته خلال شهر واحد وذلك من خلال صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"


أطعمة لتطويل الشعر:

1-البيض
2-الأسماك
3-القرفة
4-اللوز
5-الجوافة
6-الزبادي
7-البطاطا الحلوة
8-الأطعمة الغنية بالحديد
9-الافوكادو
10-السبانخ
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