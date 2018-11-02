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مرأة

اكتشف الأسباب الحقيقية لـ خشونة الركبة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:36 ص
اكتشف أسباب مرض خشونة
اكتشف أسباب مرض خشونة الركبة الحقيقية
اسماء محمد
قال الدكتور محمود ناجى استشارى جراحة العظام والمفاصل، إن هناك عددا كبيرا من المعتقدات الخاطئة الشائعة فى المجتمع المصرى حول الأمراض ومنها خشونة الركبة، التي يعتقد أنها تحدث نتيجة لنقص السائل الزلالي وهذا خطأ.

وأوضح ناجى أن السبب الحقيقى للإصابة بخشونة الركبة هى المفصل المبطن من الداخل بغشاء سينوفي يفرز سائل قليل الكمية ومتوسط اللزوجة وذات خواص حمضية معينة، وينزلق ما حول المكونات الداخلية للمفصل لتسهيل الحركة فيه وتوصيل الغذاء للخلايا الغضروفية مع تقليل نسـبة الاحتكـاك عند ثنـي وفـرد المفصل.

وأشار ناجى إلى أنه فى حالة حدوث أي مشكلة للمفصل تتغير لزوجة السائل و درجة حمضيته و يمكن أيضا أن تزيد كميته بعكس ما يعتقد البعض أنه يقل، والأغرب من ذلك أن زيادة هذا السائل ربما تكون علامة مرض.

وأضاف أن بعض الحالات يكون علاج المفصل بالحقن الداخلي للغشاء السينوفي يكون أحد الخطوط العلاجية المتخصصة التي تؤدي في معظم الأحيان إلى زوال الأعراض كليًا أو جزئيا.
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