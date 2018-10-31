دنيا شحتة تكتب: عن مشهد بيتعاد

*عن مشهد بيتعاد*

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عن مشهد بيتعاد....

و حياه احنا فيهاا فترات...



عن ضحكتي المتفبركه مثلا...

و هزاري اللي بيبان عادي جدًا..

و هو بيداري الف اااه جوا...

رافضه تظهر و تطلع ل برا..



و عن سرحاني و التوهان...

و قلبي اللي ب القوه و الشجاعه يبان...

و هو اصلا ضعيف و جبان..



عن عزفي للوجع و الشجن علي الكمان ..🎻

في ليله مطر و ساعه فجر و حزن تعبيره الوحيد كتمان...

عن حبي ل ابويا اللي اصبح ادمان..

و روحه اللي بشوفهااا تااايه في كل مكان...

شيافها رغم انها فارقت الجسد لكني لسه حاسه بوجدها و بالامان...

لسه بدور عليه في العيون مع انه مش في اي انسان..



و عن حياتي اللي عباره عن روايه...

مش لاقيه اخر فصل من الحكايه..

طولت لدرجه نستني ايه كانت البدايه..



كأني قلم رصاص جاب اخره موس في برايا..

فمبقتش اعرف نفسي حتي لما ببص في المرايا ..

و مش عارف حتي اوصف مشاعري و لا ايه هو اللي جواياا.. نسيت ملامحي و ايه اللي بقي من نفسي و روحي ويايا...



*مبقتش عارف غير ان كل ما تيجي سيره الحب اعيط*

كانه جرح مفتوح و بتكوي و يتخيط...

و ما اصعب يا افندي ان روحك تتكوي..

و قلبك من حزنه و وجعه يتلوي..

*و متلقيش حد يحس*

فتفضل تنده و تتألم لغايه ما تقول يا بس...



*فتتصاب بالحسره*

فتاخد من البنج ابره..

فتعرف انك مجرد فتره..



في حياه اي حد

فتصدق ان الموضوع مش هزار و انه فعلا جد

فتسأل علي الحقيقه فمتلاقيش رد..



*فتسأل هو انا لسه تحت التخدير*

طب حد يقول و يشرح ايه التفسير...

فمتلاقيش بردو رد و لا تغير...

و تلاقي اللي يقول "لسه ياما هتشوف من ده كتيررر"...



*فتصاب بمتلازمه*

و تقعد وحيد في عزله...

فتحب و تفارق و تصاب من تاني بال حمه..



فييتكرر تاني المشهد في نفس السيناريو..

و تلاقي كل اللي حواليك جريوا..



*فمتزعلش*..

الكره الارضيه بيقولوا انها بتلف و تدور...

*فأكيد هيتعاد المشهد تاني بنفس الدور*





#عن مشهد بيتعاد

#دنيا شحتة

