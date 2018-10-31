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إحباط تهريب 10560 قرص ترامادول بجمرك بورسعيد.. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:23 م
إحباط تهريب 10560
إحباط تهريب 10560 قرص ترامادول
كتب محمد الغزاوى
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية عمليات من إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

كانت معلومات وردت لمكتب مخدرات الميناء حررت بها إخبارية سرية بالاشتباة في وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول الحاوية رقم ARKU8494699 المشحونة من تركية والقادمة من ميناء ليما سول فى قبرص والصنف الوارد عبارة عن قطع غيار مستعملة إخبارية مكافحة المخدرات .

تم تشكيل لجنة جمركية وأمنية مشتركة لكشف ومعاينة الحاوية فتبين وجود 10560 قرصا من أقراص ترامادول الممنوعة مخبأة داخل طرود قطع غيار السيارات المستعملة ، وتم التحفظ علي الخاوية والمضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإبلاغ الجهات المختصة.

إحباط تهريب 10560 قرص ترامادول بجمرك بورسعيد.. صور
إحباط تهريب 10560 قرص ترامادول بجمرك بورسعيد.. صور
إحباط تهريب 10560 قرص ترامادول بجمرك بورسعيد.. صور
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