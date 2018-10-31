إحباط تهريب 10560 قرص ترامادول بجمرك بورسعيد.. صور

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية عمليات من إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .



كانت معلومات وردت لمكتب مخدرات الميناء حررت بها إخبارية سرية بالاشتباة في وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول الحاوية رقم ARKU8494699 المشحونة من تركية والقادمة من ميناء ليما سول فى قبرص والصنف الوارد عبارة عن قطع غيار مستعملة إخبارية مكافحة المخدرات .



تم تشكيل لجنة جمركية وأمنية مشتركة لكشف ومعاينة الحاوية فتبين وجود 10560 قرصا من أقراص ترامادول الممنوعة مخبأة داخل طرود قطع غيار السيارات المستعملة ، وتم التحفظ علي الخاوية والمضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإبلاغ الجهات المختصة.



