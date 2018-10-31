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تعليم

جامعة أسيوط تحتفل بتخرج أول دفعة لكلية طب الأسنان.. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:24 م
صدى البلد
إيهاب عمر
احتفلت جامعة أسيوط اليوم الأربعاء بيوم الخريجين الأول لكلية طب الأسنان، بمشاركة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق وأمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، ونائبه الدكتور شحاتة غريب لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء الجامعات السابقين الدكتور مصطفى محمد كمال والدكتور محمد عبد السميع والدكتور أحمد عبده جعيص، إلى جانب حضور الدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والدكتور إيهاب سعيد عميد كلية طب الأسنان، والدكتور نجلاء طه حنفي وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب ولفيف من عمداء ووكلاء كليات الجامعة و حشد كبير من أولياء أمور الخريجين.

وأشاد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بحرص إدارة جامعة أسيوط على التزامها على إقامة حفل للخريجين سنويا لطلابها والذي يعد رمزاَ للوفاء فهو اليوم الذي يجتمع فيه علماء أجلاء وأساتذة وطلاب في مكان واحد، مؤكداَ على تمسك الجامعة بتقاليدها ومبادئها الراسخة لتكريم أبنائها المتفوقين والمتميزين وتشجيعهم على التفوق.

ودعا الخريجين الى الاستمرار في التفوق والتميز الأكاديمي والعلمي واستكمال المرحلة التعليمية للالتحاق بمراحل الدراسات العليا واكتساب كل ما هو جديد في مجال طب الأسنان.

وأكد الدكتور عمرو عزت على مكانة جامعة أسيوط المرموقة بين الجامعات المصرية والعالمية وقدرة إدارة كلية طب الأسنان بتخريج أول دفعة متميزة منذ إنشاء الكلية خلال 5 سنوات السابقة، مشيداَ بدور أولياء الأمور في توفير كافة سبل الرعاية والإمكانيات المادية والمعنوية لأبنائهم لالتحاقهم بأسمي المهن الطبية وهي مجال طب الأسنان .

ولفت الدكتور طارق الجمال، إلى أن إدارة الجامعة تعي تماما المسؤولية الملقاة على عاتقها في خدمة محافظة أسيوط ومحافظات الوجه القبلى بأكملها وتسعى دائما للوفاء بتلك المسؤولية في كافة المجالات التنموية والمجتمعية، فتم إنشاء مستشفى طب الأسنان الأكبر من نوعها على مستوى الجامعات المصرية والذي يمتد على مساحة 6200 متر مربع وتجاوزت تكلفتها 120 مليون جنيه حتى الآن، وتضم نخبة من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس ممن تلقوا تدريبات مكثفة ومتقدمة في أكبر دول العالم قبل انضمامهم للعمل الطبي المتخصص داخل المستشفى والذي يسير على أجنحة متوازية للخدمة الطبية المجانية والعلاج التيسيرى وذلك لخدمة كافة فئات المجتمع بطاقة استيعابية كافية لاستقبال 1200 مريض شهريًا.

وأكد الدكتور شحاتة غريب شلقامى خلال الحفل على دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتلبية متطلباته، ودعاَ الطلاب بالتسلح بالعلم والمعرفة والذي من شأنه العمل على  رفعة وطننا العزيز ويعد ركيزة أساسية فى بناء ونهوض وطننا الغالي.

وقال الدكتور إيهاب سعيد، إن تخريج الجيل الأول اليوم لطب الأسنان حلم تأخر كثيرا انضمامه للصرح الكبير جامعة أسيوط، معربا عن شكره لرؤساء الجامعة السابقين وفي مقدمتهم الدكتور مصطفى كمال والدكتور محمد عبد السميع والدكتور أحمد عبده جعيص وصولاَ للدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة الحالي و لكل من ساهم في وضع اللبنة الأولى لحجر الأساس لكلية طب الأسنان، وحرص إدارة الجامعة على تجهيز الكلية بأحدث المعدات والأجهزة الطبية لمواكبة كل ما هو جديد فى المجالات طب الأسنان.

وأعرب الطالب محمد عصام الدين محمد الأول على الدفعة الأولى لخريجي كلية طب الأسنان عن سعادته، بانتمائه لجامعة أسيوط والتي تعد صرحا علميا وطبيا متميزا يفخر به كل طالب وخريج ينتمي إليها، موجها الشكر إلى إدارة الجامعة والكلية لسعيها الدائم في توفير كافة الإمكانيات من تدريب ودراسة وتطوير وإتباع الأساليب العلمية الحديثة ومواكبة كل ما هو جديد فى مجال طب الأسنان .

جامعة أسيوط تحتفل بتخرج أول دفعة لكلية طب الأسنان.. صور
جامعة أسيوط تحتفل بتخرج أول دفعة لكلية طب الأسنان.. صور
جامعة أسيوط تحتفل بتخرج أول دفعة لكلية طب الأسنان.. صور
جامعة أسيوط تحتفل بتخرج أول دفعة لكلية طب الأسنان.. صور
جامعة أسيوط تحتفل بتخرج أول دفعة لكلية طب الأسنان.. صور
جامعة أسيوط تحتفل بتخرج أول دفعة لكلية طب الأسنان.. صور
جامعة أسيوط تحتفل بتخرج أول دفعة لكلية طب الأسنان.. صور
جامعة أسيوط تحتفل بتخرج أول دفعة لكلية طب الأسنان.. صور
جامعة أسيوط تحتفل بتخرج أول دفعة لكلية طب الأسنان.. صور
جامعة أسيوط تحتفل بتخرج أول دفعة لكلية طب الأسنان.. صور
جامعة أسيوط تحتفل بتخرج أول دفعة لكلية طب الأسنان.. صور
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