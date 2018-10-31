محافظ المنوفية يشهد الاجتماع الشهري للمجلس الإقليمي للصحة.. صور





وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تطبيق النموذج الياباني (5S) لتحسين أداء المستشفيات واستغلال الموارد المتاحة في تطوير القطاع الطبي بكافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اجتماع المجلس الإقليمي للصحة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور وكلاء وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والطب البيطري واللواء مؤنس مدير المستشفي العسكري ومدير المستشفى التعليمي ومساعد رئيس مجلس إدارة مستشفي العربي ونقيب الأطباء ونقيب الصيادلة ومديري إدارات الطب الوقائي ومراقبة الأغذية والوبائيات بمديرية الصحة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.بدأ المحافظ حديثه مشددًا على حسن معاملة المريض والعمل بكل جهد على توفير أفضل خدمة صحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الصحة هي أهم حق من حقوق المواطنين، لذا وجب علينا الاهتمام بها وتوفير كافة السبل للإرتقاء بها، كما شدد المحافظ علي ضرورة رفع مستوى النظافة بالمستشفيات والوحدات الصحية ورفع كفاءة أقسام الاستقبال والطوارئ بكافة المستشفيات باعتبارها وجهة الدولة.ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم عمل بروتوكول تعاون بين الجامعة والتعليم والصحة لتكوين فريق طائر للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، مضيفًا أنه تم وضع خطة للتعامل مع النفايات الطبية بطريقة سليمة على مستوى المحافظة وسيتم المرور بصفة مستمرة علي المستشفيات والوحدات الصحية والمعامل ومراكز الأشعة والتحاليل والأكاديميات التعليمية للتمريض وسيتم الغلق الفوري وغير مرخص منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.كما أشار وكيل وزارة الصحة، إلي أنه جار إبرام تعاقد بين التأمين الصحي والمستشفيات ذات الجودة العالية وذلك لفتح المجال للمريض للحصول على أفضل خدمة صحية ممكنة، موضحًا أن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون مواطن ستبدأ عملها في محافظة المنوفية في شهر ديسمبر والتي تستهدف القضاء علي فيروس " سي " والأمراض غير السارية، وسط تكليفات بتوفير الدواء لكافة المصابين.وأشار اللواء مؤنس مدير المستشفي العسكري، إلى أن المستشفى على أتم استعداد للتعاون مع جميع المستشفيات على مستوى المحافظة بهدف الوصول إلى خدمة المواطن وتوفير الخدمة الصحية اللازمة له.وأثناء الاجتماع قدم محافظ المنوفية أحد مصابي مرضى ضمور العضلات ممثلًا عن هذه الفئة الذي قام بشرح مختصر عن المرض وعن مطالبهم بإنشاء مركز تأهيلي متكامل لمرضى ضمور العضلات والمخ والأعصاب والإعاقات، وهو عبارة عن علاج طبيعي وعلاج مائي تحت إشراف الأطباء وتأهيلهم لكيفية التعامل مع المرض، مطالبًا كافة الجهات بالتعاون لتنفيذ هذا المشروع لما يمثله لهم من بداية حياة جديدة، معربًا عن سعادته باهتمام المحافظ بهم وبمطالبهم وإعطائه الفرصة لحضور الاجتماع وعرض مطالبهم أمام الحضور.كما تمت مناقشة مشكلة مجمع مستشفيات ميت خلف الخاصة بالصرف الصحي، حيث أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جار العمل على وضع حل عاجل لهذه المشكلة ، كما تمت مناقشة موضوع تزايد العقر الحيواني التي تم رصدها بالمستشفيات.