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محافظات

محافظ بورسعيد يحذر من أي أعمال شغب والخروج عن القانون

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:21 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
أصدرت محافظة بورسعيد بيانا هاما بشأن الأحداث التي واكبت إعلان أسماء المستحقين من سكان عشش قرى الإصلاح والجناين وهاجوج لتسلم وحدات سكنية جديدة، وقد تم تحديد عدد 132 حالة من المستحقين في قرية الإصلاح و86 حالة بالجناين و61 حالة بقرية هاجوج بإجمالي 279 حالة.

ورصدت المحافظة من خلال البحوث الاجتماعية التي قامت بها على المتقدمين أن بقية غير المستحقين، اما لوجود مساكن أخرى لهم أو قادمون من خارج المحافظة علاوة على وجود أعداد لم يشملها الحصر الرسمي وقت إجرائه من قبل المحافظة لسكان هذه المناطق ورغم استقبال التظلمات إلا أن بعض عناصر الشغب قامت بأعمال خارج نطاق القانون بالتعدي على رجال الأمن ورجال أجهزة المحافظة ما أسفر عن إصابة 3 من ضباط الشرطة و2 من الأمناء و5 من أهالي المنطقة وتم تحويلهم للمستشفى وخروجهم بعد تلقي العلاج كما تم إلقاء القبض على 20 من عناصر الشغب واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

ومن جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة اتخذت كافة السبل والإجراءات لتحديد المستحقين من سكان هذه المناطق بكل دقة كما تم في مناطق سابقة مثل أبو عوف وغيرها وأتاحت المحافظة المجال لغير المستحقين لسلك الطرق القانونية وبدأت في استقبال التظلمات لإعادة فحصها مرة أخرى وإعطاء كل ذي حق حقه.

وشدد المحافظ، على أنه مرفوض تماما القيام بأي أعمال شغب أو تعكير صفو الأمن العام بالمحافظة والتعدي على الأمن أو الجهات الرسمية، مشيرا إلى أنه تم التعامل بكل حزم في مواجهة عناصر الشغب وسيستمر هذا الأمر دون تهاون في مواجهة كل من تسول له نفسه محاولة العودة لمثل هذه الأعمال مرة أخرى .

وناشد المحافظ جميع المواطنين بالحفاظ على حالة الاستقرار التي تعيشها بورسعيد في ظل حالة الأمن التي ننعم بها الآن في مصر بأكملها وعدم الانسياق وراء أي شائعات أو عناصر الاثارة .
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