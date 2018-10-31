العصار وشاكر يفتتحان خطين لإنتاج العدادات الذكية ومسبقة الدفع.. ووزير الكهرباء: نتعاون مع الإنتاج الحربي لتنفيذ استراتيجية الطاقة.. صور

سعيد العصار:
حريصون على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري
شاكر:
شاكر:
نتعاون مع الإنتاج الحربي لتنفيذ استراتيجية الطاقة 2035
افتتح الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطي إنتاج، الأول خاص بعدادات الكهرباء الذكية ومسبقة الدفع، والثاني بعدادات المياه مسبقة الدفع، وذلك بشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وقيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس شركة وادي النيل وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال.
واصطحب "العصار" الحضور للمرور على خطيّ الإنتاج، حيث أشار الى أن افتتاح الخطين يأتي ضمن خطة التطوير والتحديث التي تقوم بها الوزارة في الشركات التابعة، وتنفيذًا لرؤيتها في تعميق التصنيع المحلي باستخدام مكونات محلية؛ لتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية في إطار إستراتيجية الدولة 2030.
وأشار "العصار" إلى أن الوزارة تتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والشركات العالمية وشركات القطاع الخاص المصرية؛ لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بشركاتها، وذلك بهدف إنتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة تغطى احتياجات السوق المصرى والتصدير للخارج.
وأوضح "شاكر" أن ما يتم تنفيذه في مصر حاليا من مشروعات- بالإضافة إلى المشروعات المخطط تنفيذها بقطاع الكهرباء والطاقة- تستلزم وجود صناعة محلية قوية لتحقيق الإكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات ومتطلبات هذه المشروعات حاليا ومستقبليا؛ نظرًا لما يحققه الاعتماد على المنتج المحلي من تقليل للاستيراد وتوفير للعملات الأجنبية.
واستطرد بأن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في ضوء ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وبحثية وتدريبية، ووجود كوادر بشرية تؤهلها لتنفيذ المشروعات الكبرى فى مختلف المجالات، ومنها مجال صناعة معدات الكهرباء والطاقة، وذلك بكفاءة ودقة، وبأيدي عاملة مصرية مدربة.
وأضاف "شاكر" أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال إنتاج عدادات الكهرباء الذكية ومسبقة الدفع؛ يساهم في تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية في مصر، وتحسين كفاءتها، واستخدام الشبكات الذكية (إستراتيجية الطاقة 2035)، منوهًا بأن هذا التعاون لا يقتصر على هذا المجال فقط؛ بل يمتد إلى تصنيع لمبات الليد والكابلات وأبراج الكهرباء وإنتاج العديد من المهمات والمعدات.
افتتح الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطي إنتاج، الأول خاص بعدادات الكهرباء الذكية ومسبقة الدفع، والثاني بعدادات المياه مسبقة الدفع، وذلك بشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وقيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس شركة وادي النيل وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال.
واصطحب "العصار" الحضور للمرور على خطيّ الإنتاج، حيث أشار الى أن افتتاح الخطين يأتي ضمن خطة التطوير والتحديث التي تقوم بها الوزارة في الشركات التابعة، وتنفيذًا لرؤيتها في تعميق التصنيع المحلي باستخدام مكونات محلية؛ لتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية في إطار إستراتيجية الدولة 2030.
وأشار "العصار" إلى أن الوزارة تتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والشركات العالمية وشركات القطاع الخاص المصرية؛ لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بشركاتها، وذلك بهدف إنتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة تغطى احتياجات السوق المصرى والتصدير للخارج.
وأوضح "شاكر" أن ما يتم تنفيذه في مصر حاليا من مشروعات- بالإضافة إلى المشروعات المخطط تنفيذها بقطاع الكهرباء والطاقة- تستلزم وجود صناعة محلية قوية لتحقيق الإكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات ومتطلبات هذه المشروعات حاليا ومستقبليا؛ نظرًا لما يحققه الاعتماد على المنتج المحلي من تقليل للاستيراد وتوفير للعملات الأجنبية.
واستطرد بأن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في ضوء ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وبحثية وتدريبية، ووجود كوادر بشرية تؤهلها لتنفيذ المشروعات الكبرى فى مختلف المجالات، ومنها مجال صناعة معدات الكهرباء والطاقة، وذلك بكفاءة ودقة، وبأيدي عاملة مصرية مدربة.
وأضاف "شاكر" أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال إنتاج عدادات الكهرباء الذكية ومسبقة الدفع؛ يساهم في تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية في مصر، وتحسين كفاءتها، واستخدام الشبكات الذكية (إستراتيجية الطاقة 2035)، منوهًا بأن هذا التعاون لا يقتصر على هذا المجال فقط؛ بل يمتد إلى تصنيع لمبات الليد والكابلات وأبراج الكهرباء وإنتاج العديد من المهمات والمعدات.