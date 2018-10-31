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منوعات

إعادة بناء تيتانيك واطلاقها رسميًا في 2022..فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:26 م
صدى البلد
كريم جمال
يبدو أن أسطورة تيتانيك لن تنتهي، بعد إنطلاق مشروع تيتانيك2، والتى تم استئناف العمل بها بعد توقف بسبب مشاكل مالية بين مصنعي السفينة والحكومة الصينية.

وبحسب سبوتنك، ستنطلق أول رحلة لتيتانيك الجديدة فى عام 2022، وستكون نسخة مطابقة تمامًا من السفينة "آر إم إس تيتانيك" التي غرقت في المحيط الأطلنطي الشمالي عام 1912.

وستحتوي على أكبر عدد ممكن من قوارب النجاة، لتفادي العيب الكارثي فى السفينة الاولى والذى تسبب فى مصرع عدد كبير من ركابها.

يذكر أن الرحلة الأولى، ستنقل الركاب من دبي إلى نيويورك، بحسب تقارير من كروز أريبيا، حيث ستقوم السفينة بأول رحلة لها في العام 2022.

تتكون السفينة تيتانيك2 من 9 طوابق تحتوي على 835 مقصورة، بسعة 2400 راكب، وطاقم مكون من 900 فرد، كما ستتوفر درجات الأولى، والثانية، والثالثة، كما كان الحال في نسخة السفينة الأصلية.
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