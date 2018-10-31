التعليم: حالة الطالبات اللائي تعرضن للاختناق بالسويس مستقرة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع طالبات مدرسة التعاونيات الصناعية بنات بمحافظة السويس اللاتي تعرضن للاختناق بسبب حريق نشب في وقت سابق اليوم، بالكابلات المجاورة لمنطقة المدرسة، حالتهن "مستقرة"، وجار اتخاذ إجراءات خروجهن من المستشفيات التي نقلن إليها.



وقالت الوزارة - في بيان لها - إن الحريق الذى وقع بسبب ماس كهربائي أدى إلى حدوث حالات اختناق بين صفوف طالبات المدرسة ودخول مديرة المدرسة في حالة إغماء أثناء محاولتها إنقاذ طالبات المدرسة، مشيرة إلى أنه تم نقل مديرة المدرسة و6 طالبات إلى مستشفى التأمين الصحي، وإجراء الإسعافات الأولية لهم، كما تم نقل 14 طالبة في حالة متوسطة لمستشفى السويس العام.



وأصدرت سلمى الشاعر، وكيلة مديرية التعليم بالسويس، تعليماتها بإخلاء المدرسة من الطالبات والمعلمين؛ حفاظًا على سلامة أرواحهم، ووجهت إدارتي الأمن وشمال التعليمية، بالتواجد داخل المدارس المجاورة للموقع والاطمئنان على استقرار الأوضاع بها.



كما توجه عبدالمجيد صقر محافظ السويس يرافقه اللواء محمد جاد مدير الأمن والدكتور لبيب كمال وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية للاطمئنان على طالبات المدرسة بالمستشفى السويس العام، ثم ذهبوا إلى مستشفى التأمين الصحي للاطمئنان على مديرة المدرسة وباقي الحالات.