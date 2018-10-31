خبيرة تجميل تكشف أبرز أضرار استعمال المساحيق

قالت الدكتورة مي أحمد سمير، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، إن مساحيق التجميل والمكياج تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية الضارة، مثل الرصاص، النيكل والمواد الحافظة التي تتسبب في مشاكل ببشرة الوجه الحساسة.



وأوضحت مي خلال لقاء تلفزيوني مع شيريهان أبو الحسن، هيدي كرم، نهال عنبر وندي رحمي في برنامج "كلام ستات" المذاع على فضائية "أون أي"، أن معدن الرصاص المضاف لمساحيق التجميل يعد أكثر أنواع المكياج ضررا ببشرة الوجه، مؤكدا أنه أحد الأسباب الهامة لظهور الهالات السوداء أسفل العينين.



وأشارت خبيرة التجميل، إلى أن ظهور التجاعيد، الهالات السوداء والبقع يعد من أبرز المشاكل التي تعود لكثرة استخدام مساحيق التجميل.



