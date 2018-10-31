قطع التيار الكهربي عن 10 مناطق بمدينة الفيوم لمدة 16 ساعة.. 3 نوفمبر

أعلنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء "قطاع توزيع كهرباء الفيوم" قطع التيار عن عدد من المناطق بمدينة الفيوم؛ لإجراء الصيانة الدورية بأحد المغذيات "مغذي الفنية" من لوحة توزيع قحافة، بنطاق هندسة مدينة الفيوم شرق، وذلك يوم السبت الموافق 3 نوفمبر، من الساعة 6.30 صباحا وحتى 10.30 مساء.



وأشارت الشركة، في بيان لها، أن المناطق المتأثرة هي "حي الحادقة وأبراج الزراعيين خلف موقف دمو و منطقة الفنية بالحادقة وأجزاء من شارع أحمد حلمي مرزوق و جراج الأوتوبيس بالحادقة وبرج الإنشاء بالحادقة ومنطقة الحادقة أمام ميدان الفنية وخلف جراج الأتوبيس، وجامع ناصر ـ أجزاء من شارع الورشة".



وأهاب مسئولو شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، بجميع المواطنين والهيئات والمنشآت بنطاق الأماكن المذكورة، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة فصل التيار.