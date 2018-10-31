ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

قطع التيار الكهربي عن 10 مناطق بمدينة الفيوم لمدة 16 ساعة.. 3 نوفمبر

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:15 م
قطع التيار الكهربي
قطع التيار الكهربي
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء "قطاع توزيع كهرباء الفيوم" قطع التيار عن عدد من المناطق بمدينة الفيوم؛ لإجراء الصيانة الدورية بأحد المغذيات "مغذي الفنية" من لوحة توزيع قحافة، بنطاق هندسة مدينة الفيوم شرق، وذلك يوم السبت الموافق 3 نوفمبر، من الساعة 6.30 صباحا وحتى 10.30 مساء.

وأشارت الشركة، في بيان لها، أن المناطق المتأثرة هي "حي الحادقة وأبراج الزراعيين خلف موقف دمو و منطقة الفنية بالحادقة وأجزاء من شارع أحمد حلمي مرزوق و جراج الأوتوبيس بالحادقة وبرج الإنشاء بالحادقة ومنطقة الحادقة أمام ميدان الفنية وخلف جراج الأتوبيس، وجامع ناصر ـ أجزاء من شارع الورشة".

وأهاب مسئولو شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، بجميع المواطنين والهيئات والمنشآت بنطاق الأماكن المذكورة، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة فصل التيار.
loading...

ترشيحاتنا

تفاصيل ميزانية اتحاد الكرة عام 2018.. مستند

محافظ بورسعيد يحذر من أي أعمال شغب والخروج عن القانون

مهاجم النجم الساحلى يقترب من الانضمام للزمالك

ظافر عابدين يستضيف بعثة الترجي قبل مواجهة الأهلي.. ومنافسة قوية مع إيهاب توفيق

الأهلى والزمالك يعودان إلى كأس العالم للأندية بعد إبعاد البطولة عن قطر

نجم الترجى يتوعد الأهلى قبل نهائى دورى أبطال إفريقيا

كاف يوقع عقوبة مالية على المصرى بسبب ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

احترس.. التوابل المطحونة تسبب السرطان.. فيديو

نور.. طفلة ذا فويس كيدز تغيب عن الحياة بسبب خطأ طبي

ضبط الطالب المتهم بقتل زميله داخل مدرسة بالمنوفية

حلبية يفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل التوأم عن النادي المصري

أول تعليق من محامى شيرين عبد الوهاب بعد أزمة ألبومها مع الرقابة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبادرة جون ماكسويل لإعداد القيادات الشابة برعاية مكتبة الإسكندرية.. صور

موضة ملابس شتاء 2018 للرجال

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

التنمية المحلية: تلقينا 3743 شكوى في أسبوع عبر مبادرة صوتك مسموع.. صور

صحة البحيرة: اكتشاف إصابة 90 ألف مواطن بفيروس سي

فيديو

ضبط تابوت بداخله مومياء بحوزة 4 أشقاء بالجيزة .. فيديو
فريق واما يعود بعد غياب بأغنية مش وحيد.. فيديو
السيسي يلتقي الوفد الإعلامي المصري في ألمانيا.. فيديو
شاهد .. الرئيس السيسي يسطر صفحة جديدة من الشراكة الراسخة والعلاقات الاستراتيجية مع ألمانيا
فيديوجراف| خطوات الحصول على وحدة سكنية بالإعلان العاشر للإسكان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟