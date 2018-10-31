محافظ القليوبية يشارك في ندوة انتصار أكتوبر بشبرا الخيمة.. صور

شهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم، الندوة التثقيفية التي نظمها مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية برئاسة المهندس عبد السلام الخضراوي، عضو مجلس النواب، وحاضر فيها اللواء أركان حرب حمدي لبيب الخبير الاستراتيجي وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، فضلًا عن العميد خالد فهمي الخبير الاستراتيجي وأحد رجال القوات المسلحة، وبحضور اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال "الأوقاف، والأزهر، والكنيسة"، ومجموعة كبيرة من الشباب من مختلف الأعمار من طلاب المدارس والجامعات.



وألقى المحافظ كلمة ترحيب بالحضور استهلها بتوجيه التحية لشهداء الوطن والوقوف دقيقة حدادا على أرواحهم، مضيفًا أن هذه الندوة هي تعبير عن قيمة عظيمة للوفاء والعطاء الذي يمنح الأجيال المقبلة القدوة والمثل الأعلى المستلهم من تضحيات الأجداد الذين فَدَوْ الوطن بدمائهم في ملحمة عظيمة من الفداء سطرها جيشنا الأبي في حرب أكتوبر، فضلًا عن توعية أبنائنا الطلاب وتذكيرهم بالملحمة الوطنية التي سطرها أجدادهم مما أتاح لنا الفرصة الآن لنعيش في أمان واستقرار.



وأشار مرزوق إلى الوقفة البطولية للقوات المسلحة وانحيازها إلى جانب الشعب المصري في لحظات تاريخية فارقة ومواقف بطولية لحماية مكتسبات الشعب المصري وأمنه وحدوده.



وتضمنت الندوة عدة محاضرات ألقاها الضيوف بالتعريف بحرب أكتوبر وكيف ضرب الشعب المصري أروع الأمثال في التضحية والفداء والإيثار حتى جرى استعادة أرضنا الحبيبة سيناء، كما جرى إلقاء محاضرة أيضًا عن عظمة مصر عبر التاريخ والعصور حيث ذكرها الله في جميع الكتب السماوية وعاش فيها عدد كبير من الأنبياء والصحابة، فضلًا عن كونها سلة للغذاء للعالم كله.



كما حاضر أحد الضيوف في ندوة، بيَّن فيها للطلاب الإنجازات التي تمت على أرض مصر في الفترة الماضية، وكيف مرت مصر من أزمة الانفلات الأمني إلى مرحلة الاستقرار والأمن الذي نعيشه الآن بفضل سواعد أبنائها والقيادة الرشيدة.