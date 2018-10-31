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مرأة

أميرة نسيم تكشف لـ صدى البلد عن موقف محرج غير مجرى حياتها.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:33 م
صدى البلد
رشا عوني - تصوير صلاح مهدي
كشفت أميرة نسيم صاحبة برنامج "انت الحكاية" عن موقف محرج تعرضت له حين حضرت حفلا برفقة أسرتها وسألها أحد الحضور عن عملها فلم تجد ردًا سوى كونها أما ترعى زوجها وأبناءها.

وقالت أميرة نسيم خلال ندوة بموقع صدي البلد، إن الموقف ترك اثر سلبيًا بها وقررت أن تبحث عن تحقيق حلمها لتكون إعلامية، مؤكدة أن زوجها لم يمنعها من العمل ودومًا يقدم لها الدعم والتشجيع، ولم يمانع قرارها الجديد بالعمل.

وأضافت أنها عملت مع زوجها لفترة في معارض الأثاث المنزلي لكنها لم تجد ما تبحث عنه في هذا العمل ولم يمنحها الإستمتاع الذي تجده في عملها الإعلامي.

وأشارت إلى أنها كانت تحلم منذ الصغر بأن تلتحق بكلية الإعلام وأنها كانت أفضل سنوات عمرها، وبعد التخرج انشغلت بزواجها وأطفالها حتى قررت العمل بمجال الإعلام وبدأت بصفحة " أنت" على الفيسبوك بالإضافة إلى حصولها على عدة كورسات تأهيلية استعدادًا لتصوير البرنامج.
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