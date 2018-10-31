ميمي عبد الرازق يوجه رسالة للاعبي المصري حول التعصب قبل لقاء الإسماعيلى

أدى الفريق الأول للنادي المصري ثاني تدريباته تحت قيادة الدكتور ميمي عبد الرازق والتي اعتمد فيها على أسس علمية حديثة تستهدف اكتشاف قدرات اللاعبين وتوظيفها التوظيف الأمثل داخل المستطيل الأخضر.



وقام "ميمى" بالتركيز على نقاط القوة فى الفريق لتعظيمها والاستفادة منها ونقط الضعف لسد ثغراتها والقضاء عليها تماما، وذلك ليكون المصرى مؤهلا للمواجهة الساخنة أمام الإسماعيلى خاصة أن المباراة هى نقطة الارتكاز التى سينطلق منها لتحقيق قلعة المصرى وإسعاد جماهيره العاشقة لناديها بعدما أصيب بحالة من الإحباط والحزن الشديد لفقد البطولة الأفريقية.



وطالب" ميمى" من لاعبى المصرى في الاجتماع الذي عقد قبيل بدء المران بضرورة التركيز في المباراة المقبلة وبدء صفحة جديدة بأخلاق رياضية.. والبعد تماما عن العصبية والانفعالات غير المبررة بدون داع .



كان الفريق قد أدي اليوم ثاني تدريباته تحت قيادة الدكتور ميمي عبد الرازق وجهازه الفني استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمعه بشقيقه الإسماعيلي والمقرر إقامتها في الخامسة مساء السبت المقبل.



وخلال المران الذي استمر 90 دقيقة ركز عبد الرازق على عدد من النواحي البدنية بالإضافة للنواحي الخططية والتكتيكية واختتم المران بفقرة للتسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء.