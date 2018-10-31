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انطلاق أولى فاعليات حزب مستقبل وطن لذوي الاحتياجات الخاصة بالجمالية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:20 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
محمد بدران
أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة، مساء اليوم إطلاق أولى الفعاليات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بشارع باب النصر بالجمالية، لتوفير "كراسي متحركة - أجهزة تعويضية - أطراف صناعية"، كذلك تكريم أسر ذوي الاحتياجات، وذلك بالتزامن مع إطلاق الرئيس على عام ٢٠١٨ "عام ذوي الاحتياجات الخاصة"، والتزاما من الحزب بتحقيق أهدافه.

وقال داكر عبداللاه أمين السياسات بحزب مستقبل وطن بالقاهرة، إن الحزب يسعى المساعدة كافة المواطنين وتوفير احتياجاته، موجهًا الشكر لكافة الأجهزة الأمنية وشباب الحزب وقياداته على تنظيم الفعالية.

وأضاف داكر، أن فعاليات حزب مستقبل وطن مستمرة لخدمة المواطن، منوها أن ذوي الاحتياجات الخاصة جزء رئيسي في المجتمع ويجب منحهم الاهتمام الكامل، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بتلك الفعاليات.

وتابع ان الفاعليات تأتي في إطار حرص الحزب على التواصل المستمر بين أفراد المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في الأنشطة الاجتماعية المختلفة وتفعيل دورهم في المجتمع.

يُذكر أن حزب مستقبل وطن أقام العديد من الفاعليات التي تمس حياة المواطنين خلال الفترة الماضية، وتأتي إيمانَا منه بأهمية الدور الاجتماعى الذى يتبناه فى المرحلة الحالية، من خلال إقامة العديد من الاحتفالات للأيتام ومعارض السلع الموفرة بمحافظات مصر.
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