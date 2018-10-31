محافظ القليوبية يشارك باحتفالية مؤسسة مصر الخير بعد انتهاء مشروع التدريب

شهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الاحتفالية التى أقامتها مؤسسة مصر الخير لانتهاء مشروع التدريب والتشغيل ووحدات الإنتاج الصناعية للسيدات والشباب بمحافظة القليوبية، في إطار برنامج التنمية بالمشاركة المجتمعية بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وإسلام رجب رئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القليوبية، والمهندسة عبير الصاحب مدير إدارة المنح – برنامج التنمية بالمشاركة بالـ GIZ، ونادر أيوب استشاري إدارة المنح ببرنامج التنمية بالمشاركة بالـ GIZ، والمهندسة هالة الشاهد مدير التدريب المهنى والمنح الدولية بمؤسسة مصر الخير، وعدد من قيادات مؤسسات المجتمع المدنى.



وتم خلال الاحتفالية عرض ما قامت به مؤسسة مصر الخير من أجل توفير التدريب والتشغيل للسيدات والشباب بالمحافظة بالتعاون مع الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبى وأن الهدف العام للمشروع هو تدريب النساء والشباب غير المؤهل فى المحافظة من عمر 18-35 عاما وتوفير فرص العمل من خلال خدمات التوظيف فى ثلاث مناطق فى المحافظة وهى شبرا الخيمة وقليوب والخصوص ويستهدف المشروع تدريب 270 من الشباب والسيدات وتشغيل 70% منهم أو توفير فرص للدخل مثل إنشاء وحدات إنتاج للخياطة والجلود وكذلك رفع كفاءة 30 من موظفى الجمعيات الشريكة من خلال تعزيز خبراتهم وتزويدهم بالمهارات الفنية اللازمة لتمكينهم من خدمة مجتمعهم، إضافة إلى تسويق منتجات أنشطة توليد الدخل الذاتى، وتعلم تقنيات وأساليب إدرار الدخل وتنمية الموارد للمجتمع المحلى لتلبية الاحتياجات الملحة للمجتمع المحيط كضمان للاستدامة.



وخلال الاحتفالية أشاد المحافظ، بالجهد الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير ومساهمتها مع المحافظة فى الاهتمام بمساعدة المواطنين وإتاحة فرص العمل وتوفير المساعدات الإنسانية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا معربا عن سعادته بهذا المشروع لأننا شاركنا فى قصة نجاح مع العديد من الجهات المتعاونة التى تتميز بفكر يعتمد على تنمية الإنسان المصري.



يذكر أن برنامج "التنمية بالمشاركة المجتمعية" بدأ فى عام 2004 وهو الآن فى مرحلته الثالثة للتنفيذ (2010-2018) ويتمحور البرنامج حول تدريب النساء والشباب غير المؤهل فى محافظة القليوبية من سن 18-35 من أجل توليد الدخل وتوفير فرص العمل وخدمات التوظيف فى ثلاث مناطق فى المحافظة "شبرا الخيمة، قليوب، الخصوص" من خلال زيادة فرص العمل لتحسين الوضع الاجتماعى لذوى الدخل المحدود وتأهيلهم للتكيف مع الظروف المعيشية الاقتصادية من خلال العمل الفنى والصناعى وفرص التوظيف الذاتي وريادة الأعمال، إضافة إلى التعاون مع العديد من الجمعيات المحلية فى المناطق المستهدفة لتوفير فرص العمل ويأتى على رأسهم مؤسسة فتحى مطر بقليوب، وجمعية الكابلات، وجمعية حياتى، وجمعية ابدأ بخطوة ( لذوى الاحتياجات الخاصة) من شبرا الخيمة، وجمعية حلمنا من الخصوص.