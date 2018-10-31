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تعليم

بالمواعيد.. فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة جنوب الوادي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:13 م
صدى البلد
يوسف رجب
أعلن الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات لانتخابات اتحاد طلاب الجامعة، غدا الخميس، وذلك للمرحلة الأولى للكليات.

وقال الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم التنبيه على المشرفين على الانتخابات بضرورة الالتزام بالحيادية التامة مع الطلاب بالكليات.

وأشار، إلى أنه تم الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات بالكليات، كالتالي:

1- الأحد 4 نوفمبر.. اعلان الكشوف المبدئية للمرشحين.

2- الاثنين 5 نوفمبر.. تلقى طلبات الطعون.

3- الثلاثاء 6 نوفمبر.. فحص الطعون.

4- الأربعاء 7 نوفمبر.. إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بالكليات.

5- الخميس 8 نوفمبر.. بدء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين.

6- الأحد 11 نوفمبر.. تجرى الانتخابات والفرز وإعلان النتائج المرحلة الاولي بالكليات.

7- الاثنين 12 نوفمبر.. تجرى انتخابات الإعادة.

8- الثلاثاء 12 نوفمبر.. إجراء انتخابات أمناء اللجان والمساعدين بالكليات.

9- الأربعاء 14 نوفمبر.. إجراء انتخابات رئيس ونائب رئيس الاتحاد بالكليات.

10- الخميس 15 نوفمبر.. إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد على مستوى الجامعة.

وتتكون لجنة الإشراف العليا على الانتخابات بالجامعة، من كل من "محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على الدين القصبي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور خالد عبدالرحمن المدرس بكلية الحقوق، ومحمد وليد حسن مدير عام رعاية الشباب".
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