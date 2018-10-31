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حوادث

الحكم على 11 متهماً باستعراض القوة ضد مواطنين 26 ديسمبر المقبل

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:20 م
صدى البلد
رامى المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حجز محاكمة 11 متهما لاتهامهما باستعراض القوة ضد مواطنين بسبب ركنة سيارة إلى جلسة 26 ديسمبر للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار علي النمر وعضوية المستشارين محمد حسني العالم وطارق خميس وأيمن فرحات وأمانة سر خالد شعبان وشريف محمد. 

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين عنتر ع سائق وخالد ع سائق وايمن ع نجار و علي م طالب وعمرو م فني سيارات ومحمد ع مالك حانوت و رزق ل و عبد المجيد ل و محمد ا و محمود ا و محمد ر بضرب المجني عليه سيد ح عمدا مع سبق الاصرار وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وسنج وزجاجات فارغة قاصدين إحداث إصابته وكال له المتهم السابع ضربة علي رأسه وباقي المتهمين عدة ضربات بأنحاء متفرقة من جسدة ، ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن ذلك أفضى إلي موته.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم سيد ح و محمد ع و اشرف ع و طه ا ومحمد ح و عاطف ا محمد ع كرم ع مهددين إياهم بالأسلحة البيضاء قاصدين من ذلك ترويعهم وإلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم وتكدير امنهم وسكينتهم وبث الرعب في أنفسهم وتعريض حياتهم للخطر.

وتبين من خلال التحقيقات قيام المتهمين بضرب المجني عليهم محمد ع واشرف ع و طه ا وعاطف ا وكرم ع بان كالوا لهم ضربات بالأسلحة البيضاء محدثين إصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتهم عن أعمالهم الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما .

وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين بضرب المجني عليهما محمد ح و عاطف ا. بأن وجهوا لهما ضربات عدة من الأسلحة البيضاء فأحدثوا إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهما .
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