أميرة نسيم تكشف السر وراء برنامجها انت الحكاية.. فيديو

قالت أميرة نسيم مقدمة برنامج "انت الحكاية" المذاع على يوتيوب وموقع "فيسبوك" إنها حين قررت تقديم برنامج على "السوشيال ميديا" فكرت في الحديث عن النساء الناجحات واللاتي مررن بتجارب ناجحة لا يعلم أحد عنهن شيئا، فقررت استضافتهن في برنامجها ليكن قدوة لغيرهن.



وأضافت أميرة نسيم خلال ندوة بموقع "صدى البلد" أن النساء دومًا في حاجة للتشجيع ومحاولة تحقيق أحلامهن وعدم الاكتفاء فقط بالزواج وتربية الأبناء، وعدم إغفال أحلامهن بعد الزواج.



وأكدت أن السوسيال ميديا غيرت مفهوم الإعلام، وأنها وسيلة سهلة للوصول إلى الناس، لتكون غير محددة بمكان معين أو قناة معينة، فكان اختيار السوشيال ميديا فكرة سهلة وبسيطة بالنسبة للجمهور ليستطيعوا رؤية الحلقات في أي وقت.

