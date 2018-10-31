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ديني

حكم التسمية عند رمي الشعر المقصوص

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:24 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن تقليم أظافر اليدين والرجلين من خصال الإسلام الحميدة التي أمر بها المسلم والمسلمة على السواء.

واستشهد «الجندي» لـ«صدى البلد»، بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظَافِرِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».

وأكد المفكر الإسلامي، أن القول بأنّه لا بدّ من التسمية ثلاثًا على الأظافر والشّعر قبل رميها وإلا استعملها الشيطان لا أصل له، مشددًا على أنه لم يرد دليل ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يؤكد ضرورة فعل ذلك.

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