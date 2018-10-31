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تعليم

عقوبات رادعة لمواجهة الانفلات الأخلاقي والإداري بعد اقتحام مدرسة بنات بـ شبرا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:54 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية انه تم اتخاذ عدد من الاجراءات فى واقعة قيام عدد من الطلاب باقتحام أحد فصول الطالبات بمدرسة شبرا الخيمة الثانوية التجارية المتقدمة المشتركة، حيث تم الدفع وبشكل عاجل بلجنة من المديرية ولجنة من ادارة غرب شبرا الخيمة لبحث ملابسات الواقعة. 

وتقرر فصل الطلاب محل الواقعة وعددهم 5 طلاب لمدة اسبوعين اعتبارا من 29 أكتوبر 2018م تطبيقا لبنود القرار الوزاري رقم 287 بتاريخ 19/9/2016م بشأن لائحة الانضباط المدرسي طبقا للبند المتعلق بالسلوك العدواني ضد الطلاب والتي تصل العقوبة فيها الى الفصل 15 يوما. 

وأضاف أنه تم استبعاد مدير المدرسة وإحالته للتحقيق لتقاعسه عن اداء مهامه الوظيفية واحالة جميع عناصر الإشراف بالمدرسة للشئون القانونية كما تقرر احالة الموضوع برمته الى ادارة الشئون القانونية لإعمال شئونها حيال من يثبت تورطه او تقاعسه عن اداء واجبه أو ارتكاب أي مخالفة قانونية .

وأشار وكيل الوزارة الى انه تم تكليف أحد المعلمين من ذوى الكفاءة لإدارة المدرسة وضبط الأداء بها، كما تم اتخاذ اللازم بمعرفة إدارة غرب شبرا التعليمية حيال تحويل المدرسة المذكورة الى نظام الفترتين ( صباحى للبنات – ومسائي للبنين ).
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