ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ليستر سيتي ينتقل لـ كارديف بالحافلة بعد تحطم مروحية مالك النادى

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:16 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
قرر فريق ليستر سيتي الانتقال إلى مدينة كارديف بالحافلة بدلًا من الذهاب بالطائرة، فى مباراة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب كارديف ستاديوم السبت المقبل.

واتخذ فريق "الثعالب" هذا القرار بعد تحطم المروحية التي كانت يستقلها رئيس ومالك ليستر سيتي، التايلاندي فيكاي سريفادانابرابا.

كان رجل الأعمال التايلاندي و4 آخرون لقوا مصرعهم السبت الماضي إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهم في محيط ملعب "كينغ باور"، عقب تعادل فريق ليستر مع ويست هام 1-1 في الجولة العاشرة من البريميير ليغ.

وأعلن نادي ليستر أمس الثلاثاء أن مباراة فريقه أمام كارديف لن يتم تأجيلها، في حين أن مباراته أمام ساوثامبتون في كأس رابطة أندية الدوري تأجلت دون تحديد ميعاد جديد حتى الآن.
loading...

ترشيحاتنا

ضبط الطالب المتهم بقتل زميله داخل مدرسة بالمنوفية

رسالة دعم ومساندة من الليجا الإسبانيه لـ الاهلي قبل نهائي أفريقيا

نور.. طفلة ذا فويس كيدز تغيب عن الحياة بسبب خطأ طبي

قرار عاجل من وادى دجلة قبل مواجهة الزمالك بالدورى الممتاز

موعد مباراة الأهلى والترجى فى نهائى إفريقيا والقنوات الناقلة

اللجنة الأولمبية تثمن دور مجلس النواب ورئيسه على مجهوداتهم تجاه الرياضة

أسعار عمرة المولد النبوى 1440

الأهلى والزمالك يعودان إلى كأس العالم للأندية بعد إبعاد البطولة عن قطر

الجزائري بن عبيد يقترب من إدارة نهائي إفريقيا بين الأهلي والترجي

كاف يوقع عقوبة مالية على المصرى بسبب ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

ننفرد بنشر أسماء حكام نهائي أفريقيا بين الأهلى والترجى التونسى

الجمارك تعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه حتى نهاية نوفمبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبادرة جون ماكسويل لإعداد القيادات الشابة برعاية مكتبة الإسكندرية.. صور

موضة ملابس شتاء 2018 للرجال

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

التنمية المحلية: تلقينا 3743 شكوى في أسبوع عبر مبادرة صوتك مسموع.. صور

صحة البحيرة: اكتشاف إصابة 90 ألف مواطن بفيروس سي

فيديو

ضبط تابوت بداخله مومياء بحوزة 4 أشقاء بالجيزة .. فيديو
فريق واما يعود بعد غياب بأغنية مش وحيد.. فيديو
السيسي يلتقي الوفد الإعلامي المصري في ألمانيا.. فيديو
شاهد .. الرئيس السيسي يسطر صفحة جديدة من الشراكة الراسخة والعلاقات الاستراتيجية مع ألمانيا
فيديوجراف| خطوات الحصول على وحدة سكنية بالإعلان العاشر للإسكان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟