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هنداوى: البيت المصرى يثق فى منتجات مصانع الإنتاج الحربي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:32 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال المهندس عبد المنعم هنداوى رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية، إنه يتم إنشاء العدادات الكهربائية والمياه من الستينيات، وكشف أن هناك 30 مليون عداد فى البيوت المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم افتتاح خطى إنتاج عدادات ذكية للكهرباء و المياه، وأكد أن عدادات شركة المعصرة للصناعات الهندسية مطابقة للمواصفات.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع العدادات تبلغ 750 ألف عداد سنويا و البيت المصرى يثق فى منتجات مصانع الإنتاج الحربي.

وافتتح الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خط إنتاج عدادات الكهرباء مسبقة الدفع والذكية وعدادات المياه الميكانيكية ومسبقة الدفع بشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

ويأتي هذا المصنع ضمن خطة وزارة الإنتاج الحربى التى تقوم بها للتطوير والتحديث من أجل تقدم قطاع الإنتاج الحربى، وتنفيذًا لرؤية الوزارة في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى والمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية فى إطار استراتيجية الدولة 2030.

وتصل الطاقة الإنتاجية لمصنع العدادات الذكية 500 ألف عداد ذكى سنويا وتبلغ نسبة المكون المحلى 50% من إجمالي نسبة التصنيع.
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